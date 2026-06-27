Patrimonio da luz verde a la primera fase de restauración del Castillo de Almodóvar

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha informado favorablemente el proyecto de consolidación y restauración de la zona de acceso al Castillo de Almodóvar y del tramo de muralla que conduce hasta la Torre Pequeña, en una primera fase de intervención destinada a mejorar y poner en valor el sector más visitado de esta fortaleza.

El órgano, presidido por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha respaldado una actuación sobre este recinto declarado Bien de Interés Cultural (BIC) e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Láser 3D, limpieza y reposición de piedra

El proyecto contempla, como paso previo, la realización de levantamientos mediante láser escáner 3D, la identificación de la piedra original y la búsqueda de materiales de reposición compatibles, además de ensayos previos con los elementos que se utilizarán en fases posteriores.

Castillo de Almodóvar, en imagen de archivo. / CÓRDOBA

Tras esa documentación inicial, la intervención prevé la limpieza manual de los paramentos con chorro de arena y agua desmineralizada, la reparación de pérdidas y huecos mediante injertos de pequeños sillares y trabajos de consolidación con mortero pétreo a base de cal.

Asimismo, se procederá a la sustitución de sillares completos por piezas de piedra con características similares a las originales.

Protección frente al biodeterioro

La fase de protección incluye además la aplicación de un tratamiento preventivo frente al biodeterioro y un posterior hidrofugado de todas las superficies paramentales.

Como trabajos complementarios, el proyecto incorpora la poda de árboles situados al pie de los muros para facilitar el acceso y el trabajo en vertical sobre los lienzos, el recrecido de una gárgola en el lienzo de muralla de la zona 8 y la instalación de nueva cartelería y elementos de información dirigidos a los visitantes.

Una fortaleza clave del patrimonio cordobés

El Castillo de Almodóvar cuenta con la consideración de Bien de Interés Cultural conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español, además de estar inscrito en el catálogo andaluz y disponer de un entorno de protección de 200 metros. En el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio figura con nivel A de protección integral.

Vista aérea del atardecer sobre el Castillo de Almodóvar. / CÓRDOBA

La fortaleza, de origen musulmán, se divide en dos grandes espacios: la torre del Homenaje y el recinto amurallado. Su acceso se realiza a través de un arco apuntado de herradura que conduce a un vestíbulo cuadrangular cubierto con bóveda de rincón de claustro y una gran puerta de madera.

El castillo se alza sobre el Cerro de la Floresta, en la margen derecha del Guadalquivir, a unos 22 kilómetros al suroeste de Córdoba, dentro del término municipal de Almodóvar del Río. El conjunto ocupa una superficie de 4.591 metros cuadrados y presenta una planta poligonal e irregular adaptada a la topografía del cerro, lo que refuerza su carácter defensivo y su valor paisajístico.