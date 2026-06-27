Recintos históricos de la provincia
Patrimonio da luz verde a la primera fase de restauración del Castillo de Almodóvar
La actuación se centrará en la zona de acceso y en el tramo de muralla hasta la Torre Pequeña para poner en valor la parte más visitada del recinto
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Córdoba ha informado favorablemente el proyecto de consolidación y restauración de la zona de acceso al Castillo de Almodóvar y del tramo de muralla que conduce hasta la Torre Pequeña, en una primera fase de intervención destinada a mejorar y poner en valor el sector más visitado de esta fortaleza.
El órgano, presidido por el delegado territorial de Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, ha respaldado una actuación sobre este recinto declarado Bien de Interés Cultural (BIC) e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Láser 3D, limpieza y reposición de piedra
El proyecto contempla, como paso previo, la realización de levantamientos mediante láser escáner 3D, la identificación de la piedra original y la búsqueda de materiales de reposición compatibles, además de ensayos previos con los elementos que se utilizarán en fases posteriores.
Tras esa documentación inicial, la intervención prevé la limpieza manual de los paramentos con chorro de arena y agua desmineralizada, la reparación de pérdidas y huecos mediante injertos de pequeños sillares y trabajos de consolidación con mortero pétreo a base de cal.
Asimismo, se procederá a la sustitución de sillares completos por piezas de piedra con características similares a las originales.
Protección frente al biodeterioro
La fase de protección incluye además la aplicación de un tratamiento preventivo frente al biodeterioro y un posterior hidrofugado de todas las superficies paramentales.
Como trabajos complementarios, el proyecto incorpora la poda de árboles situados al pie de los muros para facilitar el acceso y el trabajo en vertical sobre los lienzos, el recrecido de una gárgola en el lienzo de muralla de la zona 8 y la instalación de nueva cartelería y elementos de información dirigidos a los visitantes.
Una fortaleza clave del patrimonio cordobés
El Castillo de Almodóvar cuenta con la consideración de Bien de Interés Cultural conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español, además de estar inscrito en el catálogo andaluz y disponer de un entorno de protección de 200 metros. En el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio figura con nivel A de protección integral.
La fortaleza, de origen musulmán, se divide en dos grandes espacios: la torre del Homenaje y el recinto amurallado. Su acceso se realiza a través de un arco apuntado de herradura que conduce a un vestíbulo cuadrangular cubierto con bóveda de rincón de claustro y una gran puerta de madera.
El castillo se alza sobre el Cerro de la Floresta, en la margen derecha del Guadalquivir, a unos 22 kilómetros al suroeste de Córdoba, dentro del término municipal de Almodóvar del Río. El conjunto ocupa una superficie de 4.591 metros cuadrados y presenta una planta poligonal e irregular adaptada a la topografía del cerro, lo que refuerza su carácter defensivo y su valor paisajístico.
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