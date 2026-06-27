El Mercado Colono sumerge a vecinos y visitantes en la historia de La Carlota

La Carlota se encuentra celebrando hasta este domingo la vigésimo tercera edición del Mercado Colono, un evento organizado por el consistorio donde el municipio rememora sus orígenes de finales del siglo XVIII a través de numerosas actividades relacionadas con la historia, las tradiciones y la cultura.

El Bulevar Carlos III se llena cada noche de vecinos y visitantes que disfrutan de un ambiente único inspirado en la fundación de las Nuevas Poblaciones, con puestos artesanales, exposiciones, talleres de huevos pintados, oficios antiguos y dulcería autóctona, animación musical, teatro de calle y recreaciones históricas.

Visitantes en el Mercado Colono de La Carlota. / E. GUZMÁN

Entre las novedades, este sábado se ha proyectado en la Plaza del Ayuntamiento el videomapping La Carlota, el progreso ilustrado: Historia de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía de 1767.

Galardones al Mérito Carloteño

Dentro de la programación hay que destacar la segunda edición de los Galardones Nuevas Poblaciones al Mérito Carloteño celebrada el viernes, donde se han reconocido a colectivos, personas y empresas por su labor, trayectoria y compromiso con su pueblo en siete categorías diferentes.

En el ámbito social se ha homenajeado a las seis asociaciones de mujeres del municipio: Almanzara (La Carlota), Mudarref (El Arrecife), Las Huertas (Monte Alto), Mupi (Las Pinedas), Mudeci (Fuencubierta) y Pozo Viana (Aldea Quintana). En el ámbito cultural, a la Agrupación Musical Carlos III en su 50 aniversario, que además protagonizó el desfile inaugural del Mercado e interpretó varias piezas de su repertorio sobre el escenario.

Galardón al Mérito Carloteño en el ámbito social entregado por el alcalde de La Carlota. / EVARISTO GUZMÁN

Uno de los momentos más emotivos llegó con la distinción en el apartado educativo a tres conserjes jubilados muy queridos en la localidad, Remedios Ruiz, Antonio Pineda y María Francisca García. En el ámbito económico y empresarial el galardón fue para Madriles Carmona Pozo SL, una empresa familiar de montajes eléctricos con casi 50 años de recorrido.

En la categoría de deportes se premió al Club de Senderismo de La Carlota, un referente del asociacionismo deportivo. En proyección exterior se reconoció a la quesería, La Chacha Sebastiana. Y no menos conmovedor fue el último galardón, a la trayectoria ejemplar, para la maestra María Olvido Hidalgo, cariñosamente conocida como Srta. Mami.

El alcalde, Antonio Granados, cerró el acto recordando que «las Nuevas Poblaciones nacieron gracias al esfuerzo colectivo de personas que llegaron con la ilusión de construir un futuro mejor; más de dos siglos y medio después seguimos teniendo la misma responsabilidad, la de cuidar el legado que hemos recibido, la de continuar haciendo de La Carlota un municipio de oportunidades, de convivencia y de progreso y, sobre todo, la de no olvidar nunca que el verdadero patrimonio de un pueblo no solo son sus edificios, sus calles o su historia, sino las personas que haceis posible que siga creciendo cada día».