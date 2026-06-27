Investigado por provocar un incendio en Espiel al quemar unas maderas tras una limpieza de una finca

El Seprona de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo investiga a una persona por la "comisión de un delito de incendio forestal", informa este cuerpo en una nota de prensa. El fuego ocurrió el pasado 17 de mayo en el término municipal de Espiel y estuvo originado, según se explica en la nota, por la "quema de restos vegetales que el investigado realizó, presuntamente, sin autorización".

La investigación comenzó el mismo día 17 de mayo, tras conocerse el inicio de un incendio forestal en el paraje La Nava de Espiel. Personal del Infoca estaba trabajando allí para su extinción y pasó el aviso a la patrulla del Seprona, correspondiente a Peñarroya.

Provocado por una negligencia al quemar unas maderas tras una limpieza

Las pesquisas del Seprona permitieron averiguar que el incendio fue provocado "por una negligencia" y también identificar a la "persona que lo originó", asegura la Guardia Civil. En la investigación se llegó a la conclusión de que esta persona "realizó una quema de maderas procedentes de la limpieza de una parcela", tras lo cual se marchó "sin cerciorarse que la quema estaba completamente apagada". Por la noche, tras la acción del viento en el monte, los rescoldos se encendieron y el incendio afectó a unas 18 hectáreas de superficie.

Una de las zonas afectadas por el incendio forestal declarado el 17 de mayo en Espiel. / Infoca

En una época de "peligro medio" y con abundante material combustible

El incendio ocurrió en una "época de peligro medio de incendio forestal", entre el 1 y el 31 de mayo. Además, hay que destacar que el medio rural tiene este año mucho combustible vegetal tras las abundantes lluvias de invierno e inicios de primavera. "La acusada pendiente del monte" desaconsejaba el uso de fuego, añade la nota policial.

Esta persona, por tanto, está siendo investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad colectiva, en concreto, por incendio forestal. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.