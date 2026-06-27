Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España vence a UruguayLa Roja, en dieciseisavosSubida de la gasolinaRescate balcón casa en llamasPlaya de La ColadaBiogás BaenaEl tiempo hoyOferta de empleo UCOVerbenas de julioPretemporada CCFAccidente CunextNueva ola de calorSemáforos 'foto-rojo'Obras BLETParcelación El AljarafeCáncer de mamaTerremoto de Venezuela, en directoPP contra Pedro SánchezHospital Reina SofíaCarrera oficial
instagramlinkedin

Seprona

Investigado por provocar un incendio en Espiel al quemar unas maderas tras una limpieza de una finca

Se marchó sin asegurarse que los rescoldos estaban bien apagados y, por la noche, el viento los encendió y se originó el fuego, que calcinó unas 18 hectáreas de monte

Agente de la Guardia Civil observa el estado de una zona quemada.

Agente de la Guardia Civil observa el estado de una zona quemada. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

El Seprona de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo investiga a una persona por la "comisión de un delito de incendio forestal", informa este cuerpo en una nota de prensa. El fuego ocurrió el pasado 17 de mayo en el término municipal de Espiel y estuvo originado, según se explica en la nota, por la "quema de restos vegetales que el investigado realizó, presuntamente, sin autorización".

La investigación comenzó el mismo día 17 de mayo, tras conocerse el inicio de un incendio forestal en el paraje La Nava de Espiel. Personal del Infoca estaba trabajando allí para su extinción y pasó el aviso a la patrulla del Seprona, correspondiente a Peñarroya.

Provocado por una negligencia al quemar unas maderas tras una limpieza

Las pesquisas del Seprona permitieron averiguar que el incendio fue provocado "por una negligencia" y también identificar a la "persona que lo originó", asegura la Guardia Civil. En la investigación se llegó a la conclusión de que esta persona "realizó una quema de maderas procedentes de la limpieza de una parcela", tras lo cual se marchó "sin cerciorarse que la quema estaba completamente apagada". Por la noche, tras la acción del viento en el monte, los rescoldos se encendieron y el incendio afectó a unas 18 hectáreas de superficie.

Una de las zonas afectadas por el incendio forestal declarado este domingo en Espiel.

Una de las zonas afectadas por el incendio forestal declarado el 17 de mayo en Espiel. / Infoca

En una época de "peligro medio" y con abundante material combustible

El incendio ocurrió en una "época de peligro medio de incendio forestal", entre el 1 y el 31 de mayo. Además, hay que destacar que el medio rural tiene este año mucho combustible vegetal tras las abundantes lluvias de invierno e inicios de primavera. "La acusada pendiente del monte" desaconsejaba el uso de fuego, añade la nota policial.

Noticias relacionadas y más

Esta persona, por tanto, está siendo investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad colectiva, en concreto, por incendio forestal. Las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia de Peñarroya-Pueblonuevo y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
  2. La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
  3. Muere un motorista en un accidente de tráfico en Hornachuelos
  4. Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
  5. Memoria en blanco y negro de la Guerra Civil en Córdoba
  6. El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
  7. La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
  8. Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia

Investigado por provocar un incendio en Espiel al quemar unas maderas tras una limpieza de una finca

Investigado por provocar un incendio en Espiel al quemar unas maderas tras una limpieza de una finca

El pueblo de Córdoba que un rey intentó borrar del mapa: la historia oculta de Aguilar de la Frontera

El pueblo de Córdoba que un rey intentó borrar del mapa: la historia oculta de Aguilar de la Frontera

Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego

Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego

Fiestas, ferias y verbenas de julio en Córdoba: las citas populares imperdibles con música, baile y buen ambiente

Fiestas, ferias y verbenas de julio en Córdoba: las citas populares imperdibles con música, baile y buen ambiente

Córdoba se enfrenta ya a la subida de las temperaturas y la Aemet avisa: "La próxima semana será más cálida de lo habitual"

Córdoba se enfrenta ya a la subida de las temperaturas y la Aemet avisa: "La próxima semana será más cálida de lo habitual"

Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás

Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás

La Diputación de Córdoba reivindica el Orgullo Lgtbi con los premios Ser Quien Soy 2026

La Diputación de Córdoba reivindica el Orgullo Lgtbi con los premios Ser Quien Soy 2026

Montilla activa 800 bonos comercio para impulsar la Noche de Compras

Montilla activa 800 bonos comercio para impulsar la Noche de Compras
Tracking Pixel Contents