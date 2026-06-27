La Escuela Municipal de Música y Danza de Lucena: un cuarto de siglo de vocación social y pasión artística

Unos perfiles heterogéneos y con inquietudes complementarias descubren, desde hace 25 años, un espacio patrocinado por un aprendizaje colmado de estímulos y siempre acomodado a los rasgos vitales de cada alumno.

Un proyecto educativo innovador en el panorama nacional alentó, desde el origen de este siglo, la constitución de la Escuela Municipal de Música y Danza Araceli Carrillo de Lucena, asimilando fundamentos como la transición hacia cualificaciones artísticas superiores o la proporción de una seductora alternativa a quienes, tiempo atrás, hubieron de renunciar a sus aspiraciones o intereses melódicos.

El carácter social predomina en sus principios, tanto por la libre admisión de aspirantes, sin pruebas de nivel y adaptando el currículo formativo, como por la cooperación con organizaciones asistenciales como Nuestros Ángeles, colectivo orientado a los enfermos de alzhéimer; o la Asociación de Discapacitados Frasquito Espada, Amfe.

Duplicando las matrículas desde sus inicios

Profesores y artistas reconocidos, en numerosas disciplinas, enriquecieron su trayectoria en las dependencias ubicadas en la calle Ancha. Periódicamente, esta entidad académica comparte periplos internacionales, confiriendo «prestigio», afirma la directora, Mamen Galindo, al propio centro y a la ciudad de Lucena.

Desde un volumen inicial de 200 matrículas, actualmente rebasa los 400 inscritos, generándose una importante lista de espera. El repertorio de asignaturas exhibe una veintena de materias, aunándose materias vocales o instrumentales, aparte de agrupaciones de especialidades vivas y otras adyacentes, por ejemplo, lenguaje musical y música y movimiento, incorporándose hasta danza para bebés, ballet fittnes u orquesta de guitarras.

Espectáculos en el 25 aniversario

La conmemoración del 25 aniversario ha comprendido espectáculos excepcionales por los días del Flamenco o del Libro, una exposición de fotografía, la presencia en el Festival Europeo de la Música en Italia, clases magistrales de jazz y música moderna y una gala final celebrada este pasado jueves en el Auditorio Municipal.

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Desde la dirección, Mamen Beato confiesa su «emoción» al propiciar que «sean felices las personas que dirigirán nuestro futuro», afianzando actitudes como el compromiso, la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto. «Esta escuela ha aportado a Lucena una apertura de mente», sintetiza, con la música y la danza, aportando al municipio «una visión» diferente de las perspectivas cultural, educativa y artística.