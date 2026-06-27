Fiestas, ferias y verbenas de julio en Córdoba: las citas populares imperdibles con música, baile y buen ambiente

El verano en Córdoba (y en el resto de España) no se entiende sin esas fiestas, ferias y verbenas que convierten las noches de julio en una celebración al aire libre. Música, baile, conciertos, barras, ambiente familiar, encuentros entre vecinos y una gastronomía sencilla, pero imprescindible marcan el calendario festivo de muchos pueblos y barriadas de Córdoba durante uno de los meses más esperados del año.

Con la llegada oficial del verano, localidades de toda la provincia empiezan a encadenar sus fiestas populares, una tradición que se prolonga hasta bien entrado septiembre e incluso los primeros días de octubre. Son citas que funcionan como punto de encuentro para quienes viven todo el año en el municipio, pero también como excusa perfecta para el regreso de quienes vuelven al pueblo durante las vacaciones.

La Feria del Santo en Montilla. / José Antonio Aguilar

En Córdoba, julio llega cargado de verbenas, ferias y fiestas de barrio. Las noches se llenan de música, de casetas, de actuaciones, de mesas compartidas y de ese ambiente popular que convierte cada celebración en una pequeña reunión colectiva. Para muchos vecinos, estas fiestas son uno de los grandes planes del verano: cercanas, gratuitas o de bajo coste, pensadas para disfrutar en familia y con la calle como escenario principal.

Estas son algunas de las citas más destacadas para apuntar en el calendario del 1 al 31 de julio.

Las fiestas de Córdoba en julio de 2026

De las 20 ferias o fiestas destacadas en el calendario, cinco de ellas pertenecen a barriadas de Córdoba capital, como son la de El Higuerón (del 8 al 12 de julio), la de Villarrubia (del 15 al 19 de julio), la de Cerro Muriano (del 22 al 26 de julio), la de Santa Cruz (del 23 al 26 de julio) y Feria de la Virgen de los Ángeles de Alcolea (del 29 de julio al 2 de agosto).

Imagen de la feria de la barriada de Villarrubia del año pasado. / Víctor Castro

Feria de Fuente Carreteros : Del 2 al 5 de julio.

: Del 2 al 5 de julio. Feria de El Higuerón : Del 8 al 12 de julio

: Del 8 al 12 de julio Feria de San Benito (Obejo): Del 9 al 12 de julio

(Obejo): Del 9 al 12 de julio Feria del Santo (Montilla): Del 8 al 14 de julio

(Montilla): Del 8 al 14 de julio Feria de Villarrubia : Del 15 al 19 de julio

: Del 15 al 19 de julio Feria de Santa Marina (Fernán Núñez): Del 17 al 19 de julio

(Fernán Núñez): Del 17 al 19 de julio Feria de El Carmen (Alcaracejos): Del 16 al 19 de julio

(Alcaracejos): Del 16 al 19 de julio Feria de Nuestra Señora de los Ángeles (Hornachuelos): Del 16 al 19 de julio

(Hornachuelos): Del 16 al 19 de julio Feria del Carmen (Villaharta): Del 16 al 19 de julio

(Villaharta): Del 16 al 19 de julio Feria de Santa Cruz : Del 23 al 26 de julio

: Del 23 al 26 de julio Feria de Cerro Muriano: Del 22 al 26 de julio

Ambiente en la Feria de Alcolea. / CASAVI