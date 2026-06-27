OCIO EN CÓRDOBA
Fiestas, ferias y verbenas de julio en Córdoba: las citas populares imperdibles con música, baile y buen ambiente
Las fiestas de verano toman el calendario de todos los rincones del país
El verano en Córdoba (y en el resto de España) no se entiende sin esas fiestas, ferias y verbenas que convierten las noches de julio en una celebración al aire libre. Música, baile, conciertos, barras, ambiente familiar, encuentros entre vecinos y una gastronomía sencilla, pero imprescindible marcan el calendario festivo de muchos pueblos y barriadas de Córdoba durante uno de los meses más esperados del año.
Con la llegada oficial del verano, localidades de toda la provincia empiezan a encadenar sus fiestas populares, una tradición que se prolonga hasta bien entrado septiembre e incluso los primeros días de octubre. Son citas que funcionan como punto de encuentro para quienes viven todo el año en el municipio, pero también como excusa perfecta para el regreso de quienes vuelven al pueblo durante las vacaciones.
En Córdoba, julio llega cargado de verbenas, ferias y fiestas de barrio. Las noches se llenan de música, de casetas, de actuaciones, de mesas compartidas y de ese ambiente popular que convierte cada celebración en una pequeña reunión colectiva. Para muchos vecinos, estas fiestas son uno de los grandes planes del verano: cercanas, gratuitas o de bajo coste, pensadas para disfrutar en familia y con la calle como escenario principal.
Estas son algunas de las citas más destacadas para apuntar en el calendario del 1 al 31 de julio.
Las fiestas de Córdoba en julio de 2026
De las 20 ferias o fiestas destacadas en el calendario, cinco de ellas pertenecen a barriadas de Córdoba capital, como son la de El Higuerón (del 8 al 12 de julio), la de Villarrubia (del 15 al 19 de julio), la de Cerro Muriano (del 22 al 26 de julio), la de Santa Cruz (del 23 al 26 de julio) y Feria de la Virgen de los Ángeles de Alcolea (del 29 de julio al 2 de agosto).
- Feria de Fuente Carreteros: Del 2 al 5 de julio.
- Feria de El Higuerón: Del 8 al 12 de julio
- Feria de San Benito (Obejo): Del 9 al 12 de julio
- Feria del Santo (Montilla): Del 8 al 14 de julio
- Feria de Villarrubia: Del 15 al 19 de julio
- Feria de Santa Marina (Fernán Núñez): Del 17 al 19 de julio
- Feria de El Carmen (Alcaracejos): Del 16 al 19 de julio
- Feria de Nuestra Señora de los Ángeles (Hornachuelos): Del 16 al 19 de julio
- Feria del Carmen (Villaharta): Del 16 al 19 de julio
- Feria de Santa Cruz: Del 23 al 26 de julio
- Feria de Cerro Muriano: Del 22 al 26 de julio
- Feria de Santiago y Santa Ana (Villafranca): Del 24 al 28 de julio
- Feria de Santiago (San Sebastián de los Ballesteros): Del 23 al 26 de julio
- Feria de Santiago de Cañada del Rabadán (Fuente Palmera): Del 23 al 26 de julio
- Feria de Santa Ana (El Viso): Del 23 al 28 de julio
- Feria de Santa Ana (Conquista): Del 23 al 26 de julio.
- Feria de Santiago (Castro del Río): Del 24 al 26 de julio
- Feria de Santa Ana (El Guijo): Del 23 al 26 de julio.
- Feria de la Virgen de los Ángeles de Alcolea: Del 29 de julio al 2 de agosto.
- Feria de Fuente La Lancha: Del 30 de julio al 2 de agosto.
- Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones
- La centenaria Destilerías Machaquito recupera la combinación "diente de perro" con su nueva cerveza
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en Hornachuelos
- Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
- Memoria en blanco y negro de la Guerra Civil en Córdoba
- El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
- La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
- Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia