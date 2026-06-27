Córdoba se enfrenta ya a la subida de las temperaturas y la Aemet avisa: "La próxima semana será más cálida de lo habitual"

Córdoba se adentra en plena escalada de las temperaturas. Esta pasada madrugada la mínima aún ha sido algo fresca, de 18,5 grados, aunque las máximas de ayer superaron los 35º y en la próxima tarde se espera un registro aún más alto. En el horizonte, una nueva ola de calor, la segunda de un verano que acaba de empezar.

Los cordobeses se enfrentarán a varios días por encima de los 40º y con noches tropicales, tal y como ya advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet): "La semana del 29 de junio al 5 de julio será más cálida de lo normal, sobre todo en el oeste, centro y sur peninsular", explica en un comunicado en la red social X, antes Twitter, en el que desgrana el tiempo en las tres próximas semanas.

Variación de temperaturas y previsión este fin de semana. / X / @AEMET_Andalucia

De hecho, hasta el 5 de julio, el registro térmico puede alcanzar los 6 grados por encima de la media en el Valle del Guadalquivir y el conjunto de la provincia de Córdoba, antes de que llegue un nuevo alivio térmico como el vivido en la zona central de esta semana. En todo caso, de momento, toca apretar y resistir ante unas próximas noches en las que el mercurio podría quedarse en todo momento por encima de los 20º e incluso de los 23 grados.

Centrándonos en el pronóstico de la Aemet para hoy sábado, 27 de junio, en Córdoba y provincia, tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos de componente oeste.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º, en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 18º y 35º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 34º.

El domingo, aún más cálido

Para mañana domingo, 28 de junio, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero ascenso, más acusado para las mínimas. Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste. Además, la Aemet ha decretado el aviso amarillo en la Campiña cordobesa por las altas temperaturas.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 20º y 38º, en Lucena entre 21º y 35º, en Pozoblanco entre 20º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 21º y 35º.