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Baena

La Cata de la Cerveza convierte a Baena en punto de encuentro para la convivencia y la solidaridad

El evento, que cumple este año su edición número 21, está organizadoi por la Hermandad de la Magdalena

La Cata de la Cerveza de Baena celebra este año su edición número 21.

La Cata de la Cerveza de Baena celebra este año su edición número 21. / J.C. ROLDÁN

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Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

La Hermandad de la Magdalena perteneciente a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno vuelve a reunir este fin de semana a cientos de vecinos y visitantes con motivo de la XXI Cata de la Cerveza, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del verano baenense. El Centro de Congresos y Exposiciones acoge durante este fin de semana un evento que combina gastronomía, música en directo, ambiente familiar y una amplia selección de 48 cervezas nacionales e internacionales.

Más de 1.000 asistentes

La organización espera superar el millar de asistentes y ha preparado una variada oferta gastronómica y actividades para todas las edades, con zona infantil, conciertos y animación. Como novedad solidaria, el sábado se celebrará una paella cuyos beneficios se destinarán íntegramente a ayudar a una niña de Baena afectada por el síndrome de Rett.

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Un momento de la Cata de la Cerveza que se celebra este fin de semana en Baena.

Un momento de la Cata de la Cerveza que se celebra este fin de semana en Baena. / J.C. ROLDÁN

Nacida hace más de dos décadas para recaudar fondos destinados a la Hermandad, la cata mantiene intacto su espíritu de convivencia y continúa creciendo gracias al trabajo de decenas de voluntarios, consolidándose como una de las propuestas más esperadas del calendario estival de la localidad.

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