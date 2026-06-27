La Cata de la Cerveza convierte a Baena en punto de encuentro para la convivencia y la solidaridad

La Hermandad de la Magdalena perteneciente a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno vuelve a reunir este fin de semana a cientos de vecinos y visitantes con motivo de la XXI Cata de la Cerveza, una cita que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del verano baenense. El Centro de Congresos y Exposiciones acoge durante este fin de semana un evento que combina gastronomía, música en directo, ambiente familiar y una amplia selección de 48 cervezas nacionales e internacionales.

Más de 1.000 asistentes

La organización espera superar el millar de asistentes y ha preparado una variada oferta gastronómica y actividades para todas las edades, con zona infantil, conciertos y animación. Como novedad solidaria, el sábado se celebrará una paella cuyos beneficios se destinarán íntegramente a ayudar a una niña de Baena afectada por el síndrome de Rett.

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Un momento de la Cata de la Cerveza que se celebra este fin de semana en Baena. / J.C. ROLDÁN

Nacida hace más de dos décadas para recaudar fondos destinados a la Hermandad, la cata mantiene intacto su espíritu de convivencia y continúa creciendo gracias al trabajo de decenas de voluntarios, consolidándose como una de las propuestas más esperadas del calendario estival de la localidad.