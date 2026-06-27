Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el balcón de una casa en llamas en Priego de Córdoba

Dos personas han tenido que ser desalojadas en un incendio ocurrido a las 03.15 horas en una casa de tres plantas de la localidad de Priego de Córdoba. No obstante, no ha sido necesario su traslado a un centro médico, ya que no tenían heridas ni consecuencias de gravedad, según informan fuentes del servicio de Emergencias 112.

En concreto, el origen del fuego ha estado en el salón y una vez se ha extendido por otras estancias, estas dos personas han quedado atrapadas en el balcón, por lo que ha sido necesario el inmediato desplazamiento de un equipo de los bomberos del Consorcio Provincial para su rescate. También han sido movilizados efectivos de la Policía Local de Priego de Córdoba, la Guardia Civil y sanitarios.

Dos camiones del Consorcio de Bomberos de Córdoba. / CÓRDOBA

El fuego ha quedado extinguido en su totalidad.