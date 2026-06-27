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Tragedia en el país sudamericano

Los bomberos de la Diputación de Córdoba llegan a Venezuela y se aproximan a la zona cero del terremoto

Los especialistas esperan comenzar a trabajar sobre el terreno durante la noche del sábado

Terremoto en Venezuela, en directo | El seísmo deja ya 920 muertos, cinco españoles, y Exteriores eleva los nacionales desaparecidos a 133

Los especialistas cordobeses en Barajas, junto al equipo de Bomberos sin Fronteras antes de salir para Venezuela.

Los especialistas cordobeses en Barajas, junto al equipo de Bomberos sin Fronteras antes de salir para Venezuela. / CÓRDOBA

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Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los tres bomberos del Consorcio de la Diputación de Córdoba que han viajado a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate, junto con un perro entrenado para ello, están ya en el país sudamericano, según han confirmado fuentes de la institución a este medio. Ha sido un viaje largo dado que los especialistas salieron desde el aeropuerto de Madrid-Barajas el viernes por la mañana.

Las infraestructuras venezolanas han resultado dañadas por el seísmo, incluido el aeropuerto de Maiquetía en Caracas. Por ello, los bomberos cordobeses han tenido que aterrizar en Colombia y desde allí se han dirigido por tierra hacia la zona cero del terremoto. Se espera que trabajen en el área de La Guaira, una de las más afectadas por la catástrofe.

Según el Consorcio de Bomberos, los tres especialistas podrían comenzar las tareas de rastreo de supervivientes a lo largo de la noche del sábado según la hora española (son seis horas menos en Venezuela). Cada minuto y cada hora cuentan, de modo que "una hora o dos son posibilidades de encontrar a gente con vida", aseguran desde el Consorcio.

Los bomberos cordobeses han viajado integrados en un convoy de Bomberos sin Fronteras. A su llegada a Venezuela se han incorporado a otro destacamento que cuenta con especialistas locales.

El equipo cordobés está formado por un guía canino y dos especialistas rescatistas, que aportarán su experiencia en intervenciones en grandes catástrofes naturales. No es su primera misión internacional, ya que estos profesionales participaron también en los dispositivos desplegados tras el terremoto de Marruecos, en 2023, y el de Ecuador, en 2016.

Convenio con Bomberos sin Fronteras

Esta misión se enmarca en el convenio que la Diputación de Córdoba mantiene con Bomberos Unidos Sin Fronteras, que incluye la ayuda de emergencia con posible desplazamiento ante este tipo de situaciones. En estos casos, las primeras horas después de la catástrofe son fundamentales para poder encontrar supervivientes.

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Antes de su salida, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, destacó la profesionalidad y el compromiso de los tres bomberos cordobeses, subrayando que su experiencia resulta fundamental en este tipo de intervenciones, donde las primeras horas tras un terremoto son decisivas para localizar supervivientes.

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