El tiempo
La tregua del calor dura poco: Córdoba vuelve a acercarse a los 40 grados antes de un fin de semana al alza, según la Aemet
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital y la provincia
El respiro ha sido tan breve como agradecido. Tras la notable bajada de las temperaturas registrada este jueves, Córdoba inicia este viernes el camino de regreso al calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una nueva subida de las máximas, mientras que las mínimas continuarán descendiendo ligeramente, en una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y los cielos prácticamente despejados.
El aumento del mercurio será especialmente perceptible durante las horas centrales del día. En la capital cordobesa se alcanzarán los 36 grados, cuatro más que en la jornada anterior, mientras que Pozoblanco llegará a los 34 grados y Lucena y Priego de Córdoba se quedarán en 32. La madrugada, sin embargo, volverá a dejar un ambiente fresco para la época en buena parte de la provincia.
Sigue la estabilidad
Según la previsión de la Aemet para este viernes 26 de junio, los cielos permanecerán poco nubosos o completamente despejados, aunque durante las primeras horas podrán aparecer algunos intervalos de nubes bajas. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, favoreciendo una jornada tranquila desde el punto de vista meteorológico.
Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 36º, en Lucena entre 15º y 32º, en Pozoblanco entre 16º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 16º y 32º.
El fin de semana, más caluroso
La recuperación de las temperaturas tendrá continuidad el sábado. La Aemet pronostica un nuevo ascenso de las máximas y también de las mínimas, aunque sin alcanzar, por ahora, los valores extremos registrados durante la reciente ola de calor.
En concreto, la Aemet espera para este sábado 27 de junio, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables tendiendo a componente oeste.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 37º, en Lucena entre 18º y 34º, en Pozoblanco entre 19º y 36º, y en Priego de Córdoba entre 17º y 34º.
Como anticipo al domingo, la Aemet ya ha activado el aviso amarillo en la campiña cordobesa.
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