Rafael Llamas reivindica el papel de los grupos de Desarrollo Rural como "motor de oportunidades"

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), ha defendido esta semana en Jerez de la Frontera el papel de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) como agentes esenciales para generar empleo, fijar población y vertebrar los territorios rurales.

El primer edil acompañó a la secretaria de Estado de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Begoña García Bernal, en el encuentro "Somos Leaders. Conectando el futuro rural", organizado por la cartera de Luis Planas con la colaboración de la Junta de Andalucía y de ARA.

La cita reunió por primera vez en tres décadas a representantes de Grupos de Acción Local, redes de desarrollo rural, autoridades de gestión, del propio Ministerio y de la Comisión Europea.

Fernando García Prieto y Rafael Llamas en el encuentro sobre los planes Leader en Jerez con la participación de Rafael Llamas. / CÓRDOBA

El presidente de ARA afirmó que una de las grandes fortalezas que tienen los Leader y los GDR es su implantación territorial. "Vertebramos todo el territorio andaluz y los Grupos de Desarrollo Rural somos protagonistas de las transformaciones que han vivido nuestros territorios hacia espacios donde hay oportunidades y se crea empleo", apuntó.

La próxima PAC, a debate

Por su parte, Begoña García Bernal afirmó que la negociación del próximo marco financiero europeo se encuentra en un momento decisivo y reiteró la posición del Gobierno de España en defensa de una Política Agraria Común (PAC) sólida, capaz de responder a desafíos como el relevo generacional y la cohesión territorial.

En el caso de Andalucía, los GDR han apoyado 3.500 proyectos con una ayuda pública de 220 millones de euros, según los datos expuestos durante el encuentro. García Bernal indicó que "los grupos de Desarrollo Rural de Andalucía y Leader llevan generando oportunidades en los territorios rurales desde hace más de 30 años a través de ARA".