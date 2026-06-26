La playa de La Colada recupera el baño, pero los bañistas se resisten aún

El levantamiento de la prohibición del baño en La Colada llegó esta semana después de cuatro años de restricciones, pero que la gente se acerque hasta la playa interior de Los Pedroches es otra cuestión. De momento, la zona recreativa de La Colada mantiene su alta actividad con las diferentes propuestas que ofrece, pero este viernes la imagen era la misma que en los años de prohibición, es decir, la playa vacía. Bien es cierto que la actividad en el lugar crece durante el fin de semana, especialmente cuando este sábado se abra al público la piscina tanto del casco urbano como de la zona recreativa.

No obstante, este viernes la piscina ya tiene actividad porque sirve para que los equipos que disputan una nueva jornada de la Segunda División Masculina de fútbol playa encuentren algo de respiro ante las altas temperaturas.

Actividad en la piscina del embalse de La Colada, en El Viso, este mismo viernes. / Rafa Sánchez

"Ha sido todo muy rápido", argumenta el alcalde

Precisamente, algunos de los acompañantes de esos equipos mostraban su incredulidad ante la posibilidad de acceder a la playa como zona de baño, más por desconocimiento que por otras cuestiones. "¿De verdad que podemos bañarnos?", preguntaban dos jóvenes gaditanas en las inmediaciones de la playa, aunque finalmente optaron por la piscina.

Independientemente de esto, la zona de acceso a la playa ha sufrido en todo este tiempo la acción de la propia naturaleza, ya que la hierba ha visto reducida la zona de arena y dificulta los accesos, algo que es conocido por el Ayuntamiento y ante lo que se pondrá remedio a partir del próximo lunes. Así lo ha confirmado a este periódico el alcalde de El Viso, Juan Díaz, que explica que "nos hemos centrado en la limpieza de las piscinas, que se abren al público hoy, porque el tema de La Colada ha sido todo muy rápido".

Zona de sombrillas en el embalse de La Colada, en El Viso, donde apenas queda arena. / Rafa Sánchez

A pesar de ello, Díaz detalla que "el lunes mismo va a empezar a trabajar un grupo de personas contratadas para que limpien las zonas más cercanas a la piscina, que eliminen la hierba y los accesos queden lo más limpios posible".

Una vez que eso ocurra habrá que esperar para determinar si el levantamiento de la prohibición es recibido por la ciudadanía con la suficiente confianza para bañarse y se puede recuperar la imagen que la playa de La Colada dejó antes de que comenzaran los problemas.

Campeonato de fútbol playa en la zona recreativa de La Colada. / Rafa Sánchez

El entorno gana atractivo con el aumento de actividades

Porque era mucha la gente, especialmente de fuera de Los Pedroches, la que acudía a pasar jornadas en un entorno que gana atractivo con el incremento de actividades año tras año.

De momento, los comentarios en redes sociales ante la decisión de la Junta de Andalucía tras los últimos informes proporcionados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana eran fiel reflejo de la incertidumbre que existe después de años de prohibición del baño.