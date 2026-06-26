Comercio
La 'Noche Abierta' de Priego de Córdoba busca reactivar el comercio y la hostelería con horario ampliado
El evento contará con transporte gratuito desde las aldeas y pueblos limítrofes para facilitar la participación
Priego de Córdoba acogerá el próximo 3 de julio la tradicional Noche Abierta, evento organizado por la Asociación Centro Comercial Abierto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y con el objetivo de dinamizar y reactivar el comercio y la hostelería local.
Durante la Noche Abierta, todos los comercios ampliarán su horario de apertura hasta las 00.00 horas y tendrán también la posibilidad de sacar sus artículos a la calle para acercar los productos a los consumidores. Presentarán ofertas atractivas, pudiendo realizar outlets esa misma noche o bien adelantando los nuevos artículos de la temporada de otoño.
Habrá, asimismo, animación en la calle, con música en vivo, pasacalles, animación infantil y castillos hinchables para animar al mayor número de personas a participar y disfrutar de esa noche de verano. Desde las aldeas de Priego y pueblos limítrofes habrá medios de transporte gratuitos.
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