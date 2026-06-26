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La 'Noche Abierta' de Priego de Córdoba busca reactivar el comercio y la hostelería con horario ampliado

El evento contará con transporte gratuito desde las aldeas y pueblos limítrofes para facilitar la participación

La mascota de ACCA se hace una foto con unas vecinas en la pasada edición de la Noche Abierta.

La mascota de ACCA se hace una foto con unas vecinas en la pasada edición de la Noche Abierta. / R.C.C.

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Diario CÓRDOBA

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Priego de Córdoba acogerá el próximo 3 de julio la tradicional Noche Abierta, evento organizado por la Asociación Centro Comercial Abierto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y con el objetivo de dinamizar y reactivar el comercio y la hostelería local.

Durante la Noche Abierta, todos los comercios ampliarán su horario de apertura hasta las 00.00 horas y tendrán también la posibilidad de sacar sus artículos a la calle para acercar los productos a los consumidores. Presentarán ofertas atractivas, pudiendo realizar outlets esa misma noche o bien adelantando los nuevos artículos de la temporada de otoño.

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Habrá, asimismo, animación en la calle, con música en vivo, pasacalles, animación infantil y castillos hinchables para animar al mayor número de personas a participar y disfrutar de esa noche de verano. Desde las aldeas de Priego y pueblos limítrofes habrá medios de transporte gratuitos.

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