Montilla activa 800 bonos comercio para impulsar la Noche de Compras

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) celebran este viernes una nueva edición de la Noche de Compras en el centro urbano, con una programación que ha arrancado a las 18.00 de la tarde y que combina la apertura extraordinaria de los establecimientos comerciales con actividades culturales, musicales, promocionales y enológicas para incentivar el consumo de proximidad y dinamizar la actividad económica local.

La iniciativa vuelve a convertir el centro de la ciudad en un espacio de encuentro, ocio y compras, con el corte al tráfico de la zona comprendida desde la Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa.

Noche de Compras en el comercio de Montilla / José Antonio Aguilar

El objetivo de la actividad es reforzar el papel del comercio local como motor de vida urbana y favorecer que vecinos y visitantes encuentren en las calles una experiencia vinculada a las compras, la hostelería, el vino y la cultura.

K-Pop y circo callejero

Además, esta edición incorpora una novedad: los establecimientos no trasladarán su actividad al exterior, sino que la propuesta pasa por embellecer el interior de los locales y sus escaparates.

Noche de Compras en el comercio de Montilla / José Antonio Aguilar

Únicamente se permite la instalación de pequeños elementos expositivos para mantener la actividad dentro de cada negocio y reforzar el atractivo visual de los propios espacios.

La programación incluye desde actuaciones de K-Pop y circo callejero hasta un espacio dedicado a la promoción de los vinos de Montilla en la calle Blas Infante, donde participan bodegas, cooperativas y lagares.