Comercio
Montilla activa 800 bonos comercio para impulsar la Noche de Compras
El tráfico permanece cortado este viernes desde la Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa
El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) celebran este viernes una nueva edición de la Noche de Compras en el centro urbano, con una programación que ha arrancado a las 18.00 de la tarde y que combina la apertura extraordinaria de los establecimientos comerciales con actividades culturales, musicales, promocionales y enológicas para incentivar el consumo de proximidad y dinamizar la actividad económica local.
La iniciativa vuelve a convertir el centro de la ciudad en un espacio de encuentro, ocio y compras, con el corte al tráfico de la zona comprendida desde la Puerta de Aguilar hasta la Plaza de la Rosa.
El objetivo de la actividad es reforzar el papel del comercio local como motor de vida urbana y favorecer que vecinos y visitantes encuentren en las calles una experiencia vinculada a las compras, la hostelería, el vino y la cultura.
K-Pop y circo callejero
Además, esta edición incorpora una novedad: los establecimientos no trasladarán su actividad al exterior, sino que la propuesta pasa por embellecer el interior de los locales y sus escaparates.
Únicamente se permite la instalación de pequeños elementos expositivos para mantener la actividad dentro de cada negocio y reforzar el atractivo visual de los propios espacios.
La programación incluye desde actuaciones de K-Pop y circo callejero hasta un espacio dedicado a la promoción de los vinos de Montilla en la calle Blas Infante, donde participan bodegas, cooperativas y lagares.
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