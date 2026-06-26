Lucena ensayará en este mismo año el nuevo formato de la Feria del Valle

El cambio de formato de la Feria Real de Nuestra Señora del Valle de Lucena se adelanta al próximo septiembre. A comienzos de junio, una mesa de trabajo específica con representación de múltiples sectores acordaba establecer esta celebración a, cada año, de martes a sábado, concibiéndose el domingo como día de descanso general y desmontaje.

A priori, este acuerdo, consensuado entre los grupos políticos, caseteros, feriantes e, igualmente, entidades empresariales, comerciales y educativas, empezaría a desplegar efectos en septiembre de 2027.

La feria será del 8 al 12 de septiembre

Pero finalmente, tras el rechazo al cambio del festivo local, que continúa en la jornada del viernes y cuya modificación sí exige la comunicación ante la Junta con un año de antelación, la comisión informativa competente del Ayuntamiento resolvió anticipar a esta edición el nuevo modelo. El Pleno celebrado esta semana ratificó esta determinación, fijando, por tanto, la próxima Feria del Valle entre los días 8 y 12 de septiembre.

Ambiente en la Feria del Valle de 2026. / M. González

Desde la delegación municipal de Fiestas esgrimen que resulta factible aplicar las correcciones en esta anualidad puesto que, en 2025, las parcelas para las casetas fueron adjudicadas por dos años y continúan sin publicarse las licitaciones correspondientes a los conciertos que se van a programar en la Caseta Municipal.

Este año servirá de ensayo

En todo caso, sí remarcan que constituirá un ensayo con la finalidad de depurar desajustes e introducir matices con la perspectiva de la Feria del Valle 2027. La inauguración oficial acontecerá en la noche del martes día 8.

Actualmente, el Consistorio trabaja en reubicar la jornada de convivencia de la asociación de baile Ulubai, habitualmente desarrollada el domingo en la Caseta Municipal, a otra fecha de esta celebración principal de Lucena.