AECC
Un helicóptero, perros y drones de la Guardia Civil llenan de ilusión el campamento de verano para niños con cáncer en La Carlota
La Benemérita sorprende a los participantes del campamento de la Asociación Española Contra el Cáncer con una exhibición de sus unidades aéreas, caninas y de seguridad
La Asociación Española Contra el Cáncer en Córdoba ha vivido este viernes una jornada muy especial en su Campamento de Verano para menores con cáncer y sus hermanos, que se celebra en el Hotel El Pilar de La Carlota. La visita de varias unidades de la Guardia Civil ha convertido la mañana en una "experiencia inolvidable" para los pequeños, que han disfrutado de exhibiciones, demostraciones y actividades pensadas para acercarles el trabajo de los agentes.
La sorpresa ha comenzado con el sobrevuelo de un helicóptero de la Guardia Civil, que ha aterrizado posteriormente en la explanada del hotel. Los niños y niñas han podido acercarse a la aeronave, conocer su funcionamiento, subir a bordo y hacerse fotografías. La actividad ha continuado con una muestra del material utilizado por distintas unidades, entre ellas Tráfico, Usecic, Seprona, el Equipo Pegaso y el Servicio Aéreo, cuyos agentes han explicado de forma didáctica cómo desarrollan su labor diaria.
Badik conquista el campamento
Uno de los momentos más aplaudidos ha sido la demostración del Servicio Cinológico. Badik, un perro especializado en la detección de drogas, localizó con rapidez una sustancia oculta entre varias maletas, despertando la admiración de los asistentes.
Durante la jornada también ha estado presente el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, Rafael M. Clemente, quien ha trasladado un mensaje de apoyo a los participantes, destacando que son un "ejemplo de fortaleza" y recordándoles que la Guardia Civil está para "protegeros y ayudaros siempre que sea necesario".
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