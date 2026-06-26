La Diputación de Córdoba reivindica el Orgullo Lgtbi con los premios Ser Quien Soy 2026

El Palacio de la Merced ha acogido este viernes la gala Ser Quien Soy, que constituye el acto central del programa de actividades que pone en marcha la Diputación de Córdoba en torno al 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Lgtbi.

Durante su intervención en la ceremonia, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha resaltado que "esta gala representa lo mejor de Córdoba, una tierra diversa, abierta, comprometida con la igualdad y convencida de que la dignidad de las personas debe estar, siempre, por encima de cualquier diferencia".

Para Fuentes, esta cita "debe reafirmar el compromiso colectivo por un objetivo compartido y que trasciende esta ceremonia", ya que, "la visibilidad, aún necesaria en nuestros días, se logra con medidas de apoyo a las personas Lgtbi en toda su diversidad, escuchando sus reivindicaciones y caminando de su mano", ha afirmado.

Por su parte, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, ha hecho hincapié en que "esta gala debe tener un significado especial, el de un homenaje a las personas y colectivos que dedican su tiempo y su esfuerzo a garantizar derechos y mejorar vidas".

Los galardonados en este 2026

En esta edición se ha reconocido, como Ejemplo Ser Quien Soy, a Mª Ángeles Mellado Miranda, gerente de Fundecor, por su compromiso continuado con la igualdad, la diversidad y la creación de entornos inclusivos. De ella se ha destacado que su trayectoria profesional "ha estado marcada por la promoción de oportunidades, la visibilización de referentes diversos y el impulso de iniciativas que favorecen la inclusión social, cultural y laboral".

Del mismo modo, en el apartado económico el premio ha sido para Francisco Cosano Maldonado, natural de Santaella, que es economista, asesor fiscal y socio fundador y director de Bissé Asesores, firma especializada en asesoramiento fiscal, contable, laboral y legal Lgtbi, por su contribución "a generar entornos laborales más respetuosos e igualitarios".

En el ámbito educativo se ha galardonado a Ana Requena Muñoz, natural de Montilla, escritora y docente, una mujer que ha sabido convertir la cultura en un espacio de convivencia, libertad y transformación social, utilizando el arte como herramienta de visibilidad, empatía y normalización social de las identidades diversas.

Pridelia Deporte Cultura se ha alzado con el Ser Quien Soy en el ámbito deportivo. Se trata de una asociación de reciente creación nacida en Córdoba para promover la diversidad, la inclusión, la igualdad y la participación ciudadana a través del deporte, la cultura y la ocupación positiva del espacio público, impulsando para ello, por ejemplo, la 1ª Carrera-Marcha Popular del Orgullo Lgtbiqa+ de Córdoba.

En el apartado arte y cultura el galardón lo ha obtenido José Rojas Savariego. Natural de Obejo, destaca por una sólida trayectoria artística vinculada al diseño textil y la moda flamenca, desarrollada a partir de un talento autodidacta que ha complementado con formación especializada y experiencia profesional junto a destacados referentes del sector. Su proyecto Raíces, ampliamente difundido en redes sociales, constituye un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo de reivindicación cultural.

Se reconoce, además, como iniciativa pública a Juan Manuel Poyato Cuenca, gerente de la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y alcalde de Zuheros, por su compromiso público e institucional con la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas Lgtbiq+, convirtiéndose en un referente de igualdad y diversidad en el ámbito rural andaluz. Desde la Alcaldía de Zuheros ha impulsado iniciativas pioneras de sensibilización y ha contribuido, con su ejemplo personal y su acción pública, a combatir prejuicios, generar referentes positivos y promover una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre.

Lectura de un manifiesto e izado de bandera

Previo a esta gala, la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba organizó la lectura de un manifiesto por parte del presidente, Salvador Fuentes, y el izado de la bandera arcoiris. El manifiesto incide en la responsabilidad colectiva de seguir construyendo una convivencia democrática en la que la diversidad sea respetada y plenamente reconocida.

A todo ello se suma una campaña de comunicación de ámbito provincial para visibilizar la diversidad de la sociedad. Así, bajo el eslogan Solo quiero ser quien soy, la propuesta reivindica la autenticidad personal frente a las presiones externas que ponen en cuestión la identidad de una persona. Solo quiero ser quien soy se pone en marcha con una amplia programación que la hará visible en soportes locales y provinciales como radio, prensa, televisión, medios digitales y redes sociales. El spot está disponible en este enlace.