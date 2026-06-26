Dos detenidos en Baena por asaltar a una persona con discapacidad tras retirar el dinero de su pensión del banco

La Guardia Civil ha detenido en Baena a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación cometido sobre una persona con discapacidad, a la que, supuestamente, asaltaron tras retirar el dinero de su pensión de una entidad bancaria de la localidad. Uno de los arrestados también está siendo investigado por un presunto delito contra la Administración de Justicia después de que, según la investigación, amenazara y agrediera a la víctima para que retirara la denuncia.

La investigación se inició después de que la víctima denunciara en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Baena que había sido agredida y despojada del dinero que acababa de sacar de una sucursal bancaria.

Vigilancia sobre la víctima

Las pesquisas permitieron averiguar que los dos sospechosos, presuntamente, habían realizado previamente labores de vigilancia sobre la víctima, controlando sus movimientos a la entrada y salida del banco. Una vez comprobaron que había retirado efectivo, uno de ellos la siguió hasta un parque cercano donde, aprovechando que se encontraba sola, supuestamente la agredió y le robó el dinero. Posteriormente, huyó del lugar en un vehículo conducido por el otro investigado.

Las gestiones realizadas por los agentes permitieron reunir los indicios necesarios para identificar a los dos presuntos autores y proceder a su detención.

Además, durante el desarrollo de la investigación, la Guardia Civil ha podido acreditar que uno de los detenidos, tras conocer que la víctima había presentado denuncia, presuntamente la amenazó y la agredió en dos ocasiones con el objetivo de que desistiera de la acción judicial. Por estos hechos, también se le atribuye un presunto delito contra la Administración de Justicia.

Las diligencias instruidas, junto con los dos detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.