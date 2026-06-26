Citridata en Palma del Río: nuevas tecnologías y datos para predecir el agua, plagas y cosechas en cítricos

El Centro Tecnológico Alcalde Manuel López Maraver de Palma del Río ha acogido este viernes la jornada de presentación de resultados finales del proyecto Citridata al que han acudido su responsable, Adolfo Peña, profesor en la Universidad de Córdoba, así como el primer teniente de alcalde de Palma del Río, Juan Trujillo, y representantes del sector citrícola de la zona.

"Vengo del futuro. Y del futuro del que vengo cada naranja sabe muchas cosas. Sabe cuánta agua bebió, cuánto carbono fijó, por dónde viajó y sabe cuánto valió en cada mercado, pero no porque la naranja hable, eso no lo vi. Pero sí porque nosotros por fin entendimos el valor de compartir datos". Así ha comenzado su exposición el profesor Peña para explicar las conclusiones de Citridata.

Este proyecto estratégico busca transformar el sector citrícola a través del uso inteligente y colaborativo de datos. Peña ha explicado que este proyecto aporta beneficios a los agricultores, que deben entender que "compartir datos es crear futuro y nos puede dar soluciones buenas para todos, que agreguen valor y que nos ayuden a optimizar el trabajo en la agricultura".

Colaboración público-privada

Trujillo explicó que se trata de "un trabajo de colaboración público-privada" donde se pretende ofrecer resultados "muy relacionados con las nuevas tecnologías, con el big data, con el internet de las cosas y se trata de ver las ventajas que va a suponer para el agricultor el tener estos sistemas".

Para el primer teniente de alcalde, se trata de un salto porque "ponemos la investigación universitaria en manos de lo particular y lo práctico". Trujillo puso el foco en "el emprendedor que tiene conocimientos tecnológicos, pero que no sabe cómo aplicarlos" como el destinatario principal de esta jornada.

Asistentes a la presentación de las conclusiones de Citridata. / José Muñoz Caro

Los principales resultados del proyecto

Entre los resultados, Adolfo Peña ha destacado dos niveles. El primero de ellos es "un nivel que ha supuesto un esfuerzo y una inversión importante para tener una plataforma que va a permitir compartir datos de forma segura", manteniendo la propiedad de esos datos por parte de los agricultores o la industria.

"En el otro plano, hemos creado casos de uso y desarrolladores, demostradores, relacionados fundamentalmente con los temas que más preocupan, que es la optimización en el agua de riego, con un modelo que predice a siete días la cantidad de agua necesaria en cualquier parcela" de cítricos. También han desarrollado "un modelo de predicción de plagas para alertas tempranas, fundamentalmente la mosca de la fruta".

Por último, este proyecto ha desarrollado también "un modelo predictivo de cosecha, muy interesante, porque es muy importante para planificar no solo la recolección, sino la comercialización", según ha explicado Adolfo Peña.

Oportunidades en terceros países

Desde Citridata también han presentado en estas jornadas un caso sobre mercados internacionales. Dice Peña que hay reticencias a las importaciones de países terceros, pero que analizando los datos se ven "oportunidades, sitios donde nuestros cítricos, nuestras naranjas, nuestras mandarinas, nuestros limones adquieren un precio realmente importante, que pueden ser destinos a explorar con más fuerza".

Aunque se trata de una jornada de conclusiones, el proyecto no se queda aquí. Según Peña, "este tipo de proyectos son de continuidad en el tiempo" como uno de los proyectos vivos de la Universidad de Córdoba. Desde esta institución piden la confianza del sector citrícola de la Vega del Guadalquivir para que se sumen a esta iniciativa y hacer “una agricultura más rentable y más sostenible” como apuntaba el responsable del proyecto.