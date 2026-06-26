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Baena inaugura una nueva edición de la Noche Abierta del Comercio

El evento coincide con la recuperación del reconocimiento de Baena como Centro Comercial Abierto por parte de la Junta de Andalucía

María Dolores Párraga, Eva Navarro, María Jesús Serrano y Toñi Peña en la Noche Abierta del Comercio en Baena

María Dolores Párraga, Eva Navarro, María Jesús Serrano y Toñi Peña en la Noche Abierta del Comercio en Baena / Juan Carlos Roldán

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Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Ayuntamiento de Baena y la Asociación de Empresarios Uneba han inaugurado este viernes una nueva edición de la Noche Abierta del Comercio, una iniciativa que vuelve a llenar de actividad y animación las calles del municipio con el objetivo de fomentar las compras en el comercio local y dinamizar la economía del municipio. Durante el acto inaugural, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha destacado la especial relevancia de esta edición al coincidir con la recuperación del reconocimiento de Baena como Centro Comercial Abierto por parte de la Junta de Andalucía, un logro alcanzado gracias al trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y Uneba.

La Noche Abierta del Comercio ofrece durante toda la velada actividades de animación, música y propuestas para todos los públicos, convirtiendo el centro urbano en un espacio de convivencia y apoyo al comercio de proximidad, con el objetivo de incentivar las ventas y reforzar el tejido empresarial local.

Noche Abierta del Comercio en Baena

Noche Abierta del Comercio en Baena. / Juan Carlos Roldán

La regidora ha señalado que la distinción del centro comercial abierto supone nuevas oportunidades para comerciantes y autónomos, además de reforzar el papel del comercio de proximidad como motor de empleo, desarrollo económico y dinamización social.

Los retos del sector del comercio

Serrano ha subrayado que el comercio local constituye un elemento esencial para mantener vivos los municipios rurales y ha recordado que el impulso al turismo debe ir acompañado de una oferta comercial atractiva y activa.

Asimismo, ha defendido la colaboración público-privada como herramienta imprescindible para afrontar los retos del sector, especialmente la transformación digital, agradeciendo la implicación de la Delegación de Comercio, de Uneba y de todos los establecimientos participantes.

Noche Abierta del Comercio en Baena

Una mujer mira uno de los expositores de la Noche Abierta del Comercio en Baena. / Juan Carlos Roldán

Por su parte, la vicepresidenta de Uneba, Eva Navarro, ha puesto en valor la consolidación de esta iniciativa, que alcanza su tercera edición organizada por la asociación con el patrocinio del Ayuntamiento.

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Navarro ha animado a la ciudadanía a recorrer los comercios participantes y aprovechar una jornada pensada para facilitar las compras en horario nocturno, especialmente a quienes no pueden realizarlas durante el día por motivos laborales o por las altas temperaturas.

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