El Ayuntamiento de Puente Genil aprueba una modificación presupuestaria para impulsar seis proyectos

El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado una modificación de las inversiones municipales que permitirá destinar más de un millón de euros a la ejecución de seis nuevos proyectos considerados prioritarios por el equipo de gobierno. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP e IU, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox.

La concejala de Hacienda, Tatiana Pozo, defendió que el objetivo de la modificación es "adaptar técnicamente el presupuesto" para incorporar nuevas actuaciones y facilitar su ejecución.

Estos son los principales cambios en las inversiones

Entre las principales medidas destaca la aportación municipal al proyecto de construcción del nuevo campo de fútbol de Los Llanos del Cristo, en el barrio de Miragenil, una iniciativa que también cuenta con financiación de la Diputación de Córdoba. Los 805.347,87 euros que aportará el Ayuntamiento procederán de la supresión de dos actuaciones inicialmente previstas: la reurbanización de la Plaza de España, valorada en 400.000 euros, y la construcción de una piscina al aire libre en La Pitilla, dotada con 405.347,87 euros.

Asimismo, se ha decidido renunciar a la mejora de los vestuarios del pabellón Joaquín Crespo Quini, cuyo presupuesto ascendía a 84.812,27 euros. Esta cantidad se destinará a incrementar la aportación municipal para la cubierta de la pista deportiva superior del polideportivo Francisco Manzano, con 59.793,72 euros, y a la instalación de un nuevo autómata para mejorar los cuadros eléctricos de la piscina cubierta, con una inversión de 25.018,55 euros.

Otra de las modificaciones afecta a los 140.000 euros previstos para la consolidación de la orujera del complejo de El Carmen, que se dedicarán íntegramente al proyecto de acceso peatonal desde el casco urbano hasta las zonas de Ribera Alta, San Luis y El Palomar, una actuación también cofinanciada por la Diputación Provincial.

Interior del cementerio de Puente Genil, donde se construirán nuevos columbarios. / V. Requena

Por su parte, la partida de 91.264,52 euros destinada a la restauración de restos arqueológicos en la villa romana de Fuente Álamo se redistribuirá entre cuatro iniciativas: la construcción de columbarios y un monumento memorial en el cementerio municipal (35.000 euros), la sustitución de bombas de recirculación de la piscina cubierta (23.621,62 euros), la mejora de la pavimentación y el alumbrado en la aldea de La Mina (12.014,57 euros) y la adquisición de unos 2.500 metros cuadrados de terreno para crear un aparcamiento con capacidad para unos 40 vehículos en la entrada de Puerto Alegre (20.628,33 euros).

Además, los 47.658,93 euros consignados para el acondicionamiento de una zona verde en la parte trasera de la urbanización Cañada de la Plata pasarán a financiar la mejora del Camino Viejo Cuesta del Molino, entre los pisos azules y el antiguo matadero municipal. Por último, un remanente de unos 5.400 euros procedente de las obras de insonorización de la sala deportiva La Galana se empleará en la instalación de una cerradura inteligente para facilitar el alquiler de las pistas deportivas.

Los votos de la oposición

La portavoz de Vox, María José Gallardo, justificó el voto en contra de su grupo por la inclusión de una partida de 35.000 euros para un monumento dedicado a las víctimas del franquismo. "Esto supone abrir heridas", afirmó, mostrando también su desacuerdo con la retirada de la inversión prevista para la Cañada de la Plata.

Desde Izquierda Unida, su portavoz defendió el voto favorable al considerar positivas las inversiones planteadas, especialmente la conexión peatonal entre Miragenil y El Palomar, una actuación que, según explicó, estaba condicionada al apoyo de la formación al presupuesto municipal.

El portavoz del PSOE, Pepe Gómez, criticó la reorganización presupuestaria al considerar que el gobierno local está "firmando el certificado de defunción de sus promesas" al aparcar proyectos anunciados anteriormente. Justificó la abstención del PSOE para no obstaculizar las mejoras planteadas.

Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, defendió que la modificación permitirá licitar en un plazo de dos meses proyectos por valor de 2,9 millones de euros gracias a una aportación municipal de 1,1 millones.

De otro lado, el Pleno aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para promover políticas de vivienda asequible y protegida en el municipio, una iniciativa que salió adelante con los votos favorables del PSOE e Izquierda Unida y el apoyo parcial del Partido Popular, que rechazó dos de los puntos de la propuesta. Vox, por su parte, optó por la abstención.