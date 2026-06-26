El Ayuntamiento de Priego seguirá solicitando a la Junta de Andalucía la cesión del edificio del antiguo Citta

El Pleno de la Corporación municipal de Priego ha aprobado por unanimidad desestimar la alegación presentada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) relacionada con la solicitud presentada en su día por el Consistorio, tras el acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2025 para la cesión del edificio en el que se ubicaba la sede del Centro de Tecnificación y Tecnología del Textil de Andalucía (Citta).

Como indicó el concejal delegado de Desarrollo Socioeconómico, José Guzmán, dicho edificio lleva sin actividad mucho tiempo, y es "uno de los objetivos de este mandato del equipo de gobierno solicitar a la Junta de Andalucía la reversión del edificio para que pudiera ser utilizado por el Ayuntamiento para algún tipo de uso".

El rechazo de la Agencia IDEA

Según Guzmán, desde la citada sesión plenaria del pasado año "hemos estado en permanente contacto con la Agencia IDEA, se le ha requerido todo tipo de documentación, incluso un acta notarial en la que se insistía en la reversión del convenio para ese edificio", apuntando que el pasado 3 de junio "llegó un informe de la Agencia IDEA en el que se mostraba en contra de ese acuerdo plenario solicitando que se archive el expediente, mostrando su disconformidad con la reversión del edificio".

Un momento del pleno de la Corporación municipal de Priego. / R.C.C.

En este sentido, el edil hacía alusión a un exhaustivo informe realizado por la oficial mayor del Ayuntamiento de Priego, "en el que se argumenta que, por parte del Pleno, se puede seguir solicitando la reversión del edificio del Citta", planteando por tanto a la Corporación la propuesta, junto al citado informe, de desestimar las alegaciones de la Agencia IDEA y continuar solicitando la reversión del edificio, como así se acordó por unanimidad.

Junto a este expediente, en el resto del orden del día de la sesión, que arrancaba con la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+, destacó la aprobación por unanimidad de la reducción del 75% del ICIO en la obra del nuevo centro de día que está realizando la asociación Albasur, tras argumentar en la exposición del expediente la presidenta del Área de Urbanismo, el interés de carácter social, cultural y laboral que justifica dicha rebaja.

Igualmente, se aprobaba por unanimidad la adhesión a la propuesta de inclusión de la Cueva de Cholones, ubicada en el término municipal de Priego, en la Lista Mundial del Patrimonio de la Unesco de las cuevas y abrigos con arte rupestre paleolítico de Andalucía, impulsada por la Fundación Pública de Servicios Cueva de Nerja.

Estas serán las fiestas locales de 2027

También por unanimidad se aprobaban las fiestas locales para 2027, que serán el 27 de mayo, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi, y el 6 de septiembre, en este caso tras la Feria Real, jornadas a las que hay que sumar los dos festivos locales aprobados por la comunidad educativa que serán el 29 de marzo (Lunes de Pascua) y el 28 de mayo.

El orden del día se completaba con la aprobación de la desafectación del servicio público del edificio ocupado anteriormente por el C.P. Niceto Alcalá-Zamora en calle Santa Teresa, dos reconocimientos extrajudiciales de créditos por importe de 29.832 y 19.110 euros, y el turno de ruegos y preguntas de los grupos de la oposición, que solicitaron información sobre los permisos de la concentración motera celebrada a principios de mes para el acceso al interior de la Fuente del Rey, la avería de la maquinaria del aire acondicionado en la biblioteca municipal y el estado de conservación de varios caminos rurales, entre ellos el del Fontanal y Los Prados.