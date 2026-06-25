La villa romana de Fuente Álamo revive este verano con visitas nocturnas, talleres y teatro

La concejala de Cultura, Educación y Turismo del Ayuntamiento de Puente Genil, María Delgado, ha presentado este jueves los contenidos del programa cultural Noches en la Villa, que un año más tendrá como escenario el yacimiento arqueológico de Fuente Álamo y que se celebrará del 4 de julio al 12 de septiembre.

El programa incluye visitas guiadas, teatralizadas y talleres, y vuelve a apostar por convertir la villa romana en un escenario vivo de historia, arte y emociones.

Visitas, talleres y rutas teatralizadas

En esta ocasión, Noches en la Villa se articula en torno a tres grandes bloques. Por una parte, estará la actividad El sonido nocturno de la historia, que incluye visitas nocturnas, bien de manera libre o con audioguía, para conocer mejor los entresijos del yacimiento. Estas visitas tendrán lugar los días 15, 16 y 23 de agosto, y el 6 de septiembre.

La concejala María Delgado presenta el programa Noches en la Villa. / V. Requena

Por otra parte, otro aspecto que se va a potenciar es el de los talleres temáticos dirigidos a un público infantil y adulto. "Van a estar enfocados a conocer cómo era la vida en la época romana y se centrarán en diversas temáticas relacionadas con la alfarería, astronomía, la vestimenta y la gastronomía, por citar algunos de los contenidos", informó Delgado, quien señaló que dichos talleres tendrán como horario de comienzo las 21.30 horas, arrancando el mismo 4 de julio.

Por último, también se han diseñado visitas teatralizadas para todos los públicos que igualmente representarán y escenificarán la manera de vivir en la época de mayor esplendor de la villa romana de Fuente Álamo. "Se ofrecerán actividades singulares a todo aquel que desee conocer más sobre nuestro pasado, invitando de esta forma a conocer un espacio único bajo las noches de verano". Estas visitas tematizadas estarán amenizadas con catas de vino y cerveza, poesía y música, actividades familiares, experiencias sensoriales y otras inmersas en observaciones astronómicas.

PI STUDIO

Las inscripciones pueden hacerse en la página web del yacimiento

"Noches en la Villa es un programa consolidado que apuesta por la difusión del patrimonio desde la emoción, la experiencia y la participación, una forma distinta de disfrutar del turismo, el patrimonio y la historia abierta a toda la ciudadanía", señaló Delgado, quien destacó la magnífica acogida que esta propuesta tiene todos los veranos no sólo entre los pontanenses, sino también entre muchas personas de municipios de la comarca, u otras que, procedentes de otros puntos de la geografía nacional o incluso el extranjero, pasan sus vacaciones en Puente Genil y su entorno.

Para participar en las actividades, las personas que lo deseen podrán cumplimentar sus inscripciones en el formulario de Noches en la Villa que se habilitará en la página web del yacimiento.