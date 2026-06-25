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Programación cultural

El Verano en el Museo de Cabra se adentra en el mundo íbero con la recreación de una casa como eje central de su 12ª edición

El programa estival del Arqueológico Municipal invita a niños y jóvenes a viajar en el tiempo para descubrir cómo era la vida cotidiana íbera a través de talleres de arqueología, gastronomía y música

Un espacio del Museo Arqueológico de Cabra.

Un espacio del Museo Arqueológico de Cabra. / MORENO

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José Moreno

José Moreno

Cabra

El programa de divulgación patrimonial Verano en el Museo de Cabra alcanza este año su duodécima edición con una propuesta centrada en el mundo íbero y, de forma específica, en la recreación y comprensión de una vivienda de esta cultura, como eje pedagógico para acercar la vida cotidiana de la Antigüedad a niños y jóvenes.

La iniciativa ha sido presentada por el delegado municipal de Patrimonio, Francisco Casas, junto a la responsable de Fíbula Didáctica del Patrimonio, Marisol Maíz, y el director del Museo Arqueológico Municipal, Antonio Moreno.

Casas ha subrayado la consolidación de este programa, que cumple ya doce años como una de las principales actividades de carácter cultural y educativo impulsadas desde el ámbito museístico local. En esta edición, ha explicado, el objetivo es que los participantes puedan "descubrir cómo eran estos espacios domésticos, qué elementos los componían y cómo se desarrollaba la vida cotidiana" en las viviendas íberas.

Programación en julio

Las actividades se desarrollarán durante el mes de julio en el Museo Arqueológico de Cabra, en horario de 10.00 a 13.30 horas, con inscripción gratuita y dirigida a niños y jóvenes de entre 6 y 16 años. Desde el área de Patrimonio se prevé una alta participación, tras los más de 250 escolares que tomaron parte en la edición anterior.

El delegado de Patrimonio ha destacado igualmente el valor del programa como herramienta para compatibilizar el periodo estival con una oferta educativa activa. "El verano tiene muchísimas horas al día y es una etapa de descanso para ellos, pero estas sesiones permiten aprovechar también ese aspecto cultural", ha señalado.

Presentación de las actividades en el Museo de Cabra.

Presentación de las actividades en el Museo de Cabra. / José Moreno

Durante la presentación, Casas también ha ofrecido datos de afluencia al museo, que registró en mayo 1.583 visitantes, la tercera mejor cifra para ese mes desde que se tienen registros. En el acumulado de 2026, el centro ha recibido 5.648 visitas, consolidándose —según ha indicado— como "una institución viva" con creciente interés por parte del público.

Restauración en la Villa del Mitra

Asimismo, ha anunciado el inicio próximo de una nueva campaña de restauración en la Villa del Mitra, centrada en los hallazgos de las últimas excavaciones en el mitreo y la zona de termas, con la previsión de que los trabajos concluyan durante el verano para su posterior difusión pública.

Por su parte, Marisol Maíz ha agradecido la apuesta institucional por la divulgación educativa y ha destacado el potencial didáctico de la temática elegida. El programa se articulará en tres bloques: la arquitectura doméstica íbera, la alimentación y la dimensión musical y festiva.

El primero de ellos se centrará en la construcción y organización de la vivienda íbera, tomando como referencia hallazgos vinculados al Cerro de la Merced, e incorporando elementos de la vida cotidiana como textiles, cerámica o decoraciones.

El segundo bloque abordará la alimentación mediante la elaboración de una receta de pasta de aceitunas negras especiada, con la que se introducirán influencias del mundo griego y los contactos culturales en la Antigüedad.

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Finalmente, la propuesta se completará con una actividad musical en torno al aulós, flauta doble de tradición antigua, que permitirá a los participantes fabricar su propio instrumento y culminar la sesión con una recreación de celebraciones domésticas y rituales familiares íberos.

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