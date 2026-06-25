Tres bomberos de la Diputación de Córdoba acudirán a Venezuela para colaborar en las tareas de rescate de personas tras el terremoto

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado de que tres efectivos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Córdoba se desplazarán en las próximas horas a Venezuela para participar en las tareas de búsqueda y rescate de personas afectadas por el terremoto registrado recientemente en el país. En concreto, se han producido dos grandes seísmos con una magnitud superior a 7 grados en la escala de Richter.

Fuentes ha explicado que el operativo cordobés estará integrado por un guía canino junto a su perro y dos especialistas rescatistas, que aportarán su experiencia en intervenciones en situaciones de emergencia y catástrofes naturales. De hecho, este equipo ya participó en Marruecos en 2023 y en Ecuador en 2016.

Los tres profesionales se incorporarán a un contingente internacional formado por 13 personas, que partirá este viernes desde Madrid con destino a Bogotá, Colombia. Desde allí, el equipo accederá por vía terrestre a Venezuela, ya que es la opción que ofrece más garantías de llegada, y se sumará a las labores de ayuda y rescate en las zonas afectadas por el seísmo.

Convenio con Bomberos sin Fronteras

Esta misión se enmarca en el convenio que la Diputación de Córdoba mantiene con Bomberos Unidos Sin Fronteras, que incluye la ayuda de emergencia con posible desplazamiento ante este tipo de situaciones. En estos casos, las primeras horas después de la catástrofe son fundamentales para poder encontrar supervivientes.

El presidente de la Diputación ha querido reconocer “la labor y la disposición de estos tres efectivos, que contribuyen a salvar vidas y a apoyar a la población afectada en unos momentos especialmente difíciles”.

El doble terremoto que ha afectado a varias regiones de Venezuela ha provocado importantes daños en infraestructuras y edificaciones, ha dejado a numerosas personas atrapadas bajo los escombros y ha obligado a movilizar recursos de emergencia tanto nacionales como internacionales.