El programa Destino Empleo llega a Montilla con talleres de orientación laboral

El programa Destino Empleo ha iniciado esta semana en Montilla una nueva línea de talleres orientados a mejorar la empleabilidad de personas desempleadas, con especial atención a mujeres y mayores de 45 años, mediante acciones formativas centradas en la orientación laboral, la acreditación de competencias profesionales y la preparación de los procesos de búsqueda de trabajo.

La iniciativa, impulsada por Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba en el marco de la concertación social con la Diputación de Córdoba, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y contempla diferentes actuaciones dirigidas tanto a jóvenes como a otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. En el caso de Montilla, el proyecto pondrá el acento en quienes se encuentran en situación de desempleo y necesitan reforzar sus herramientas para acceder al mercado laboral con mayores garantías.

Mejor preparados para las entrevistas de trabajo

Por otro lado, las sesiones también incluirán contenidos relacionados con la elaboración del currículum, la preparación de entrevistas de trabajo, la orientación laboral personalizada y las estrategias para afrontar emocionalmente los procesos de búsqueda de empleo. Se trata de aspectos que, en muchas ocasiones, resultan determinantes para mejorar la confianza de las personas desempleadas y para que puedan presentar mejor su experiencia, sus capacidades y sus expectativas ante una posible oferta laboral.

Con esta colaboración, Montilla refuerza las políticas locales orientadas al empleo, la cualificación profesional y la generación de nuevas oportunidades laborales. El inicio de Destino Empleo supone, en este contexto, una herramienta más para acompañar a las personas desempleadas en un proceso que combina formación, orientación y confianza para mejorar su acceso al mercado laboral.