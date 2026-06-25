Palma del Río aprueba un convenio con el Consorcio de Aguas de Écija para garantizar el agua bruta a la ETAP

El Ayuntamiento de Palma del Río ha aprobado en Pleno un convenio interadministrativo de cooperación entre el Consorcio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija y el Ayuntamiento de Palma del Río para regularizar el abastecimiento de agua bruta para el municipio desde la presa de el Retortillo hasta la ETAP con los votos a favor de PP y concejal no adscrito y los votos en contra del PSOE y la abstención de IU.

El primer teniente de alcalde, Juan Trujillo, recordó cómo en 1968 se instaló la tubería que traía el agua del Retortillo a la ETAP. En el verano de 1998 se llegó a un acuerdo con el Consorcio Plan Écija para que se compartiera a través de un pequeño bombeo la instalación de este organismo. A partir de 2006 se detectan fugas en la tubería de Palma del Río y a partir de marzo de 2020 se llega al “acuerdo verbal” de utilizar la instalación que ya tenía el consorcio. El gobierno local planteaba “la firma de un convenio para regularizar una situación en precario que se viene arrastrando desde 2020”.

El PSOE ha planteado dudas y dejar sobre la mesa el punto para “permitir un estudio suficiente de las implicaciones económicas, técnicas y jurídicas” y al mismo tiempo estudiar “la singularidad de Palma del Río” y “todas las posibilidades” porque Palma del Río se encuentra a los pies de Sierra Morena “a escasos 7 kilómetros de la presa de derivación del Retortillo”. IU optó también por dejar el punto sobre la mesa para aclarar las dudas en solidaridad con el PSOE. Tanto el PP como el concejal no adscrito no quisieron dejar el punto sobre la mesa.

Las consecuencias de no regularizar la situación

La alcaldesa, Matilde Esteo, recordó las consecuencias que tiene no tener regularizada esa situación “porque estamos utilizando una infraestructura de otra administración” lo que supone que “en cualquier momento nos pueden exigir una indemnización o una reclamación económica administrativa que tiene su repercusión en las arcas municipales y en la estabilidad presupuestaria”. Por lo que “sería una total irresponsabilidad el que no regularicemos esta situación” como mencionó Esteo.

El Pleno también aprobó por unanimidad la ordenanza para el uso de patinetes en la ciudad que establece la edad mínima de uso en los 15 años, el uso obligatorio del casco homologado y el uso del chaleco reflectante en casos de poca visibilidad. El pleno también decidió las fiestas locales para el 2027 el día 17 de mayo y el 8 de septiembre.

También se aprobó el manifiesto del Día Internacional del Orgullo LGTBI con la intervención de miembros de la asociación Púrpuras agradeciendo la colaboración prestada para las actividades del pasado 13 de junio y reclamando ciertas mejoras.

Una modificación de crédito

El Pleno también aprobó una modificación de crédito para destinar 18.049,20 euros para necesidades de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y 4.000 euros para la compra de una fotocopiadora para Juventud. También se recuperan los fondos del presupuesto destinados a reparación de edificios municipales, puesto que ya el Ayuntamiento tiene concedidas ayudas estatales para esta partida y se destinarán 70.000 euros para reactivos e inversiones del departamento de aguas, 60.000 euros para Festejos, 25.000 para asistencia a concejales a comisiones, 20.000 para gestión de residuos y para Epremasa 80.000 euros.