Investigan a tres personas en Córdoba por destruir nidos de avión común

La Guardia Civil ha identificado en Córdoba a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna por la destrucción y retirada de varios nidos de avión común, una especie protegida que habitualmente anida en aleros y cornisas de edificios.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) después de recibir información y documentación aportada por la Federación Provincial de Córdoba de Ecologistas en Acción. La organización alertó de la posible eliminación de nidos en varias fachadas de viviendas particulares de la provincia.

Inspecciones en varios inmuebles

Tras recibir el aviso, los agentes realizaron diversas inspecciones sobre el terreno. Durante las comprobaciones localizaron restos, marcas y señales bajo aleros y cornisas compatibles con la retirada reciente de nidos. Además, analizaron documentación gráfica que acreditaba tanto la existencia previa de estas estructuras como la actividad reciente de ejemplares de la especie en algunos de los puntos inspeccionados.

Las diligencias ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.

Una especie protegida

Paralelamente a la vía penal, el Seprona también ha tramitado varias denuncias administrativas ante la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía por posibles afecciones a fauna silvestre protegida detectadas en otros inmuebles, aunque en estos casos no se apreciaron inicialmente indicios suficientes para considerar la actuación como delito.

El avión común (Delichon urbicum) está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Por ello, la destrucción de sus nidos durante el periodo de reproducción y cría puede constituir una infracción administrativa e incluso un delito contra la flora y la fauna en los casos más graves.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de solicitar las autorizaciones correspondientes antes de realizar obras o actuaciones que puedan afectar a especies protegidas, especialmente durante las épocas de reproducción, cuando la normativa establece una protección reforzada para garantizar la conservación de la biodiversidad.