Frío industrial
Infrico celebra su 40 aniversario en plena expansión internacional y con la ampliación proyectada de sus instalaciones en Lucena
El grupo empresarial, fundado en 1986 en Lucena, expande su negocio a más de 80 países y genera 1.000 empleos directos con modernas instalaciones
El grupo empresarial Infrico, desde una posición dominante en el panorama internacional del mercado del frío industrial, celebra su 40 aniversario con una expansión afianzada en más de 80 países de todo el planeta. Fundada en 1986 en una nave de 250 metros cuadrados del polígono industrial de Los Santos, en Lucena, actualmente, y con una constante ambición de crecimiento, genera 1.000 empleos directos en unas modernas instalaciones de decenas de miles de metros cuadrados en la zona de El Horcajo, en la margen derecha de la carretera A-318, entre Lucena y Las Navas del Selpillar.
Un plan estratégico de 35 millones de euros
La potencia internacional de Lucena en este segmento productivo halla en Infrico uno de sus ejes esenciales. En estos momentos, desarrolla un plan estratégico estipulado en 35 millones de euros con una visión temporal de cuatro años y compartido entre sus tres plantas fabriles puesto que, desde la refrigeración comercial, se diversifica en Impafri, Supermarket y Medcare.
El acto conmemorativo comenzó este jueves en el centro de producción y distribución de Infrico, con una destacada presencia de autoridades políticas y empresariales del ámbito local, provincial y autonómico, el como el alcalde, Aurelio Fernández; el consejero de Justicia en funciones, José Antonio Nieto; o el presidente de CECO, Antonio Díaz. José Torres Tenllado, uno de los fundadores de Infrico, expuso que "nosotros apostamos fuerte" y puntualizó que, actualmente, han alcanzado "un tercio" de la inversión del plan estratégico.
Torres Tenllado, igualmente artífice del recorrido de cuatro décadas de la empresa familiar, resaltó la consecución de hitos "a nivel mundial", posicionándose en multitud de países "con almacenes e, incluso, una pequeña fábrica en México". La convocatoria prosiguió en Bodegas Casknolia, donde se sumó el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.
En su intervención, el alcalde lucentino calificó de "fundamental" la operatividad de empresas como Infrico para que el municipio "siga teniendo oportunidades" y proporcionando "proyectos de vida" a sus habitantes. De igual modo, agradeció que contribuyan a que "se hable de Lucena en todos los lugares del mundo", suscitando "un motivo de orgullo". Asimismo, admitió que las administraciones "han de acompañarlos y facilitar", por ejemplo, su proyecto diseñado de ampliación de las instalaciones.
Nieto destaca el "proyecto líder" del grupo empresarial
Como representante del Ejecutivo andaluz en funciones, José Antonio Nieto engarzó directamente a Infrico con "el liderazgo andaluz" que persigue la comunidad autónoma en el conjunto de España, basado "en el talento". Remarcó Nieto la firme persistencia de "un proyecto líder" encarnado por este grupo empresarial y ponderó la determinación por "arriesgar" a través de "productos fiables y tecnología punta".
Por último, manifestó que "aquel sueño de jóvenes, en un taller, es un centro de innovación con dimensiones increíbles" y que progresa hacia el medio siglo de actividad modélica.
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