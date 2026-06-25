Prevención de incendios forestales
El Infoca, la UME y bomberos realizarán quemas controladas en Puente Genil y Palma del Río
El objetivo es actuar preventivamente en zonas con incendios recurrentes otros años que requieren la intervención de numerosos medios
La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) va a realizar quemas controladas de pasto en Puente Genil, el 29 de junio, y Palma del Río, el 30 de este mismo mes, en colaboración con bomberos y la Unidad Militar de Emergencias (UME). En Puente Genil se quemará pasto junto al casco urbano en una superficie de 25 hectáreas y en Palma del Río, siete hectáreas de pasto junto a carretera comarcal.
Se trata de zonas que presentan recurrencia de incendios, donde tanto los servicios de bomberos como el dispositivo EMA Infoca han tenido que intervenir en campañas anteriores. Estas acciones se desarrollan bajo planificación técnica, en condiciones meteorológicas óptimas y con la participación coordinada de profesionales y bomberos.
Reducir combustible para el fuego
Las quemas prescritas tienen un objetivo preventivo como es reducir la carga de combustible fino (pasto y vegetación herbácea), así como el riesgo de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal y proteger áreas habitadas mediante la creación de espacios más seguros frente a la propagación del fuego.
Igualmente, contribuye a la mejora de la capacitación práctica de los equipos intervinientes, fomenta la coordinación entre el dispositivo Infoca, bomberos y personal voluntario y consolida procedimientos de actuación segura y eficaz en el uso del fuego técnico.
La quema controlada es una herramienta fundamental en la estrategia de prevención de incendios forestales, especialmente en entornos cercanos a núcleos urbanos. Su aplicación permite disminuir el riesgo, proteger a la población y las infraestructuras, rebajar el número de intervenciones de emergencia y favorecer la gestión sostenible del territorio, así como optimizar la respuesta ante incendios, al facilitar el trabajo de los dispositivos de extinción.
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