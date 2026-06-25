Fito & Fitipaldis incluye a Pozoblanco en su gira de teatros

Fito & Fitipaldis regresará a los escenarios en el mes de octubre con una gira que lleva por nombre Aullidos Tour Teatro y Auditorios, con la que la banda recorrerá teatros y auditorios entre octubre de 2026 y mayo de 2027. Entre los espacios escénicos aparece el Teatro El Silo de Pozoblanco, donde la banda actuará el próximo 19 de marzo.

La gira comenzará en el mes de octubre con paradas en Puertollano, Vigo y A Coruña y seguirá visitando ciudades como Burgos, Santander, Zaragoza, Bilbao, Madrid o Barcelona. Entre todas esas grandes ciudades, la banda recalará en Pozoblanco, por lo que el público pozoalbense tendrá la oportunidad de acercarse a la propuesta musical de una de las bandas de mayor éxito de nuestro país.

Las entradas, a la venta el 30 de junio

Para esta gira, Fito Cabrales estará acompañado por la misma formación que ha participado en el exitoso Aullidos Tour”: Carlos Raya, Javier Alzola, Boli Climent, Coki Giménez, Jorge Arribas y Diego Galaz, músicos que han contribuido a definir el sonido de la banda durante los últimos años.

El concierto ha sido presentado en el Teatro El Silo por el alcalde del municipio, Santiago Cabello; la concejala de Cultura, Marisa Sánchez, y el responsable de la empresa promotora, Jorge Dueñas. Las entradas se pondrán a la venta el martes, 30 de junio a partir de las 12.00 horas.