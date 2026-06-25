Endesa invertirá 1,4 millones de euros en reforzar las redes eléctricas de Lucena hasta 2028

Los responsables de la filial de redes de Endesa en Córdoba han presentado este jueves al alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, un plan de inversión para el trienio 2026-2028 que asciende a 1,4 millones de euros y que está orientado a reforzar las redes de distribución en el municipio que cuenta con 330 centros de transformación, 200 kilómetros de líneas aéreas de baja y media tensión y 71 kilómetros de líneas subterráneas de baja tensión.

El plan presentado tiene como objetivo "reforzar la calidad de suministro en Lucena y el entorno, dotando a las infraestructuras de nueva tecnología, digitalizando centros de transformación y reforzando las líneas aéreas de baja y media tensión", han explicado en una nota de prensa.

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, ha agradecido a Endesa "su disposición al diálogo y la presentación de nuevas inversiones que valoramos de forma positiva, porque contribuyen a reforzar el desarrollo económico y social de nuestra ciudad". En este sentido, durante el encuentro ha trasladado que "Lucena necesita una planificación en materia de suministro e infraestructuras eléctricas acorde al crecimiento residencial, empresarial e industrial del municipio”, por lo que ha agradecido “el compromiso firme y ágil por parte de la compañía, sin demoras, para que la ciudad pueda seguir avanzando, atrayendo nuevas inversiones y generando oportunidades con todas las garantías de servicio".

En concreto Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, realizará en este trienio actuaciones en las líneas subterráneas de media tensión del municipio, reforzando este cableado con una inversión que superará los 800.000 euros.

A estas actuaciones se unen las que se llevarán a cabo en las líneas aéreas de baja y media tensión, que se reforzarán también con la última tecnología, en este caso la inversión superará los 270.000 euros. Precisamente Endesa tiene previsto construir una nueva línea de media tensión en la carretera de Málaga que tiene como objetivo principal reforzar la calidad del suministro de las Industrias ubicadas en esta zona.

Digitalización de centros de transformación

El resto de la inversión, más de 330.000 euros, se destinada a la digitalización de los centros de transformación y las instalaciones eléctricas. En este sentido se reformará la paramenta interior de estas infraestructuras que se dotarán de telemandos y nueva tecnología que permitirá el control remoto de las mismas para actuar de forma remota con rapidez ante cualquier incidencia.

La primera actuación, ya en marcha

Precisamente la primera de las actuaciones presentadas se está ejecutando entre las calles Ancha, Colchados, General Alaminos y Arévalo. Se trata de la sustitución de una línea subterránea de media tensión que discurre procedente de la subestación Lucena. Para ello los técnicos de Endesa han llevado a cabo una zanja con la coordinación del Ayuntamiento de Lucena a lo largo de 300 metros por la que se están tendiendo más de 330 metros de nuevo cableado. Una vez se terminen los trabajos esta actuación, que ha supuesto por si sola una inversión de 70.000 euros, beneficiará a más de 550 vecinos de la zona.