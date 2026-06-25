La Diputación de Córdoba falla los Reconocimientos al Mérito Turístico 2026 que celebran la excelencia del sector

Fallados los Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba 2026 que otorga la Diputación a través de su Patronato Provincial de Turismo

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba ha dado a conocer el nombre de las personas, empresas, organismos y entidades que han obtenido los Reconocimientos al Mérito Turístico de Córdoba 2026, unos galardones que alcanzan su duodécima edición y que buscan premiar el trabajo, la dedicación, el esfuerzo y la constancia del sector turístico cordobés.

El consejo rector de la empresa provincial, celebrado ayer en el Palacio de la Merced, ha resuelto conceder los reconocimientos en la categoría de Mejor Producto Turístico a Enamoriles Festival, de Moriles, y a la Semana Santa de Baena.

Público joven e internacional a Moriles

En el primer caso se valora la "relevancia y el impacto de este festival con sello cordobés" que ya ha obtenido su reconocimiento como Mejor Iniciativa Turística de Andalucía.

Las claves de su impacto radican en que traslada la experiencia enoturística directamente al viñedo y a las instalaciones de bodegas atrayendo a un público más joven e internacional hacia el interior de la provincia.

Una semana singular en Baena

En lo que respecta a la Semana Santa de Baena, se valora que cuenta con elementos singulares únicos; el Judío, los coliblancos y colinegros, el toque del tambor, los cuarteles y los personajes bíblicos. Además, esta Semana Santa cuenta con numerosos reconocimientos oficiales.

Alojamiento y restauración

Como Mejor Empresa Turística de Alojamiento se reconoce al Hotel Monasterio de San Francisco, en Palma del Río, un establecimiento ubicado en un antiguo convento franciscano del siglo XV que actúa como motor turístico, cultural y socioeconómico para toda la comarca de la Vega del Guadalquivir. El jurado ha valorado que se un referente monumental y su capacidad para la celebración de congresos, bodas y eventos corporativos de alcance regional.

En la categoría de Mejor Empresa Turística de Restauración se otorga el reconocimiento a Restaurante Káran Bistró, en Pozoblanco, destacado establecimiento reconocido por la Guía Michelín con la distinción Big Gorumand y galardonado con un Sol Repsol. Liderado por el chef Carlos Fernández, rinde homenaje a la cocina de la dehesa basando su propuesta en el producto local de Los Pedroches. Se valora, por tanto, su papel como embajador de la dehesa, como impulsor del turismo gastronómico de interior y su carácter innovador.

Servicios y organismos

Como Mejor Empresa de Servicios Turísticos se reconoce a Bacus Travel & Tours, con sede física en Montilla y con experiencia en la organización de rutas de enoturismo, visitas guiadas a olivares y almazaras, rutas por los lagares, itinerarios personalizados, visitas monumentales y experiencias temáticas. Bacus Travel está conformada por Bodegas Alvear junto a sus fundadoras, Teresa Redondo e Inmaculada Luque, y opera a través de la sociedad BIT Turismo SL. El reconocimiento va dirigido especialmente a las dos fundadoras por el salto expansivo que ha dado la empresa y por ser motor del desarrollo del turismo rural, enológico y oleícola en la Campiña Sur.

Como organismo o asociación sin ánimo de lucro que haya realizado una mejor aportación al desarrollo del turismo de Córdoba se premia a la Mancomunidad de la Subbética, entidad que agrupa a 14 municipios. Se reconoce su importancia estratégica para el turismo por haber sido pioneros en ecoturismo y turismo activo, por haber descentralizado la oferta provincial y por potenciar el turismo gastronómico.

Mejor municipio

En la categoría de municipio o ELA se reconoce a Puente Genil como uno de los motores de diversificación turística de la provincia de Córdoba. Su importancia radica en que rompe con el modelo tradicional de turismo monumental ofreciendo una combinación única de arqueología, turismo industrial, festividades de gran arraigo y turismo navideño.

Comunicación

El reconocimiento a la Comunicación Turística ha recaído en el programa de radio Gente Viajera, de Onda Cero, programa de referencia sobre turismo, viajes y gastronomía dirigido y presentado por Carles Lamelo. Se valora que es una herramienta de promoción turística para la provincia de Córdoba al emitir programas monográficos en directo desde tierras cordobesas. Como publicación turística se premia a Hola Viajes!, sección especializada y publicación temática de turismo de la célebre revista española.

Reconocimientos de honor

El Reconocimiento Honorífico al Profesional recae en la cantante María José Llergo, de Pozoblanco. Su estilo musical y su filosofía fusionan las raíces del cante jondo tradicional con sutiles texturas de música electrónica, pop, ambient y R&B. Sus letras destacan por u fuerte compromiso con sus orígenes rurales, la memoria de los abuelos, el feminismo y la justicia social.

Se reconoce también a Antonio Ramos Pemán, consultor y experto en planificación estratégica y marketing turístico con una trayectoria profundamente ligada al desarrollo local y económico de la provincia de Córdoba, y, a título póstumo, a Francisco Ramírez, quien fuera jefe de Receptivos y Promoción Nacional del Patronato Provincial de Turismo durante 19 años, además de gerente en funciones durante siete años.

El reconocimiento como Embajador del Turismo de Córdoba recae en Vicente Amigo, guitarrista flamenco y compositor con premios musicales internacionales que actúa como herramienta de promoción turística internacional. Su música no sólo acompaña la imagen de la ciudad, sino que se convierte en el argumento principal para que un perfil de viajero cultural y con motivaciones artísticas decida visitar la provincia.

Menciones especiales

Por último, se otorgan menciones especiales al Hotel Corbella, en Posadas, y al Instituto Municipal de Turismo (IMTUR). Se premia al Hotel Corbella por su planteamiento innovador basado en la creación del concepto de lujo rural en la provincia, por haber transformado la antigua finca La Emparedada, por su compromiso con la biodiversidad y por contribuir a la descentralización del turismo y actuar como motor económico en la zona. En cuanto al IMTUR, se premia por el trabajo conjunto con el Patronato Provincial de Turismo que se ha materializado en el impulso de la marca Córdoba, en acciones compartidas en ferias internacionales y en campañas conjuntas para evitar la estacionalidad en el sector MICE y para aumentar las pernoctaciones.

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Estos reconocimientos, que son de carácter bienal, serán entregados en la Gala del Turismo de Córdoba, que se celebrará el 22 de septiembre.