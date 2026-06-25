Córdoba se sacude el calor extremo: las máximas caen hasta diez grados y llegan nubes, lluvias y tormentas, según la Aemet

Después de varias jornadas marcadas por el calor abrasador y temperaturas propias de una ola de calor en pleno apogeo, Córdoba encara este jueves un notable cambio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una bajada generalizada de los termómetros, especialmente acusada en las máximas, en una jornada en la que además no se descartan precipitaciones dispersas e incluso tormentas durante la madrugada. El descenso permitirá a la provincia disfrutar de un ambiente mucho más llevadero tras los excesos térmicos de los últimos días.

El alivio será especialmente evidente durante las horas centrales del día. La capital cordobesa pasará de las temperaturas extremas registradas en jornadas anteriores a una máxima prevista de 32 grados, mientras que localidades como Lucena y Priego de Córdoba no superarán los 29 grados. Las mínimas también ofrecerán un respiro, con valores que oscilarán entre los 15 y los 18 grados en la provincia.

Alivio térmico progresivo

Por lo pronto, según el pronóstico de la Aemet de hoy, jueves 25 de junio, la jornada arrancará con intervalos de cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, que podrían ir acompañadas de tormentas, aunque la probabilidad será mayor durante la madrugada. Con el avance del día, las nubes irán retirándose para dejar cielos poco nubosos durante la tarde. Los vientos soplarán flojos del suroeste, con algunos intervalos moderados.

Mapa del tiempo para este jueves. / Aemet

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 32º, en Lucena entre 16º y 29º, en Pozoblanco entre 17º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 29º.

Estabilidad para el viernes

Este descenso térmico tendrá, sin embargo, un recorrido corto. De cara al viernes, la estabilidad volverá a imponerse y se espera que el mercurio vuelva a subir, aunque las mínimas, por el contrario, continuarán bajando ligeramente antes de que el calor vuelva a ganar terreno durante el fin de semana.

Predicción del tiempo para la semana en Córdoba. / Aemet

En concreto, la Aemet espera cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en ascenso y vientos flojos de componente oeste.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 16º y 35º, en Lucena entre 15º y 32º, en Pozoblanco entre 15º y 34º, y en Priego de Córdoba entre 13º y 32º.