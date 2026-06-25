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Política municipal

Baena regulariza su adhesión al Consorcio de Transportes y reclama recuperar conexiones con Córdoba

El municipio cordobés formaliza su situación administrativa tras años de adhesión, lo que le permitirá tener más peso en las decisiones de movilidad.

Los concejales de Baena votan sobre la adhesión al Consorcio de Transportes en el Pleno de este jueves.

Los concejales de Baena votan sobre la adhesión al Consorcio de Transportes en el Pleno de este jueves. / Juan Carlos Roldán

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Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha aprobado por unanimidad la adhesión del municipio al Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Córdoba, un trámite que permitirá regularizar su situación administrativa y reforzar su presencia en la toma de decisiones sobre movilidad y transporte público.

La tercera teniente de alcalde, Almudena Sevillano, ha explicado que Baena forma parte del Consorcio desde 2012, aunque no llegó a formalizar en su día la firma de los estatutos remitidos en 2021, circunstancia que generó una deuda con este organismo. Según detalló, el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo para su regularización, abonando 15.000 euros en abril de 2025 y liquidará el resto, unos 20.000 euros, en diciembre de 2026, junto a la anualidad de este ejercicio.

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Más conexiones con Córdoba

Durante el debate, Vox reclamó aprovechar la condición de miembro de pleno derecho para exigir más conexiones con Córdoba y otros municipios; IU calificó el punto de administrativo y lamentó que la deuda no se abordara en etapas anteriores; y el PP destacó el 1,95 por ciento de participación de Baena en el Consejo. La alcaldesa subrayó que esta presencia permitirá seguir reclamando ante la Junta la recuperación de líneas suprimidas tras la pandemia.

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