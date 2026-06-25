Medio Ambiente
Un millar de personas se concentra contra la planta de biogás en Baena con el apoyo del Ayuntamiento
La alcaldesa garantiza que "no habrá ninguna industria molesta" y la Corporación aprueba en Pleno, con el voto en contra de Vox, una moción para rechazar la infraestructura
El Pleno del Ayuntamiento de Baena ha aprobado la moción conjunta para la "unidad de acción en defensa del bienestar vecinal" frente a la planta de biometano. La iniciativa salió adelante con los votos a favor de PSOE, PP e IU, y el voto en contra de Vox. El consenso institucional llegó tras un intenso debate que evidenció profundas discrepancias sobre la gestión municipal. Al concluir la sesión, todos los grupos salieron a la puerta del Consistorio para unirse a la masiva concentración de vecinos, en la que han participado en torno a un millar de personas para mostrar su rechazo a la planta de biogás.
Siete acuerdos contra la macroplanta
La moción aprobada recoge siete puntos clave: rechazo absoluto a cualquier planta que genere molestias o impactos sanitarios; aplicación rigurosa de todos los recursos jurídicos y urbanísticos; instar a la Junta de Andalucía a suspender cautelarmente la tramitación ambiental hasta que exista normativa sectorial con distancias mínimas; aprobación urgente del Plan Especial de Regulación de Energías Renovables; garantía de información transparente; compromiso de anteponer el bienestar vecinal al partidismo; y traslado de los acuerdos a las administraciones competentes.
Vox vota en contra: "Llega tarde y se queda corta"
El portavoz de Vox, Eduardo Molleda, defendió una enmienda a la totalidad que fue rechazada. Molleda acusó al equipo de gobierno de "falta de liderazgo" y de llegar tarde, recordando que su grupo ya propuso una moratoria de tres años. Criticó la "pseudo-consulta" vecinal y denunció que no se les facilitó el informe jurídico necesario, anunciando su voto en contra al considerar que la moción no resuelve el problema.
IU defiende la legalidad y acusa a Vox de buscar la prevaricación
La portavoz de IU, Cristina Vidal, defendió el trabajo de los técnicos municipales y la complejidad de la Autorización Ambiental Integrada. Vidal acusó a Vox de "desconocimiento" y afirmó que su enmienda pretendía que el Ayuntamiento "saltara la ley" y prevaricara, rechazando su apoyo por no ser su propia propuesta.
El PP critica la gestión pero vota a favor por "responsabilidad"
Javier Vacas (PP) protagonizó la intervención más crítica, acusando a la alcaldesa de "llegar años tarde" y recordar su apoyo inicial al proyecto en redes sociales en 2024. Pese a denunciar la "falta de transparencia", el PP votó a favor por "responsabilidad institucional" ante la preocupación vecinal, aunque lanzó una pregunta incómoda: "¿Qué pasará si los informes técnicos dicen que no hay molestias?".
El Gobierno local defiende su gestión y anuncia el Plan Especial
El portavoz socialista, José Andrés García Malagón, acusó a Vox de "montar un relato falso" y aclaró que la compatibilidad urbanística no es una licencia. Por su parte, la alcaldesa María Jesús Serrano cerró el debate con un mensaje contundente: "Mientras sea alcaldesa, no habrá ninguna industria molesta en Baena". Serrano defendió la transparencia del procedimiento, explicó que el proyecto no llega al Ayuntamiento hasta su publicación en el BOJA y anunció que el Plan Especial de Energías Renovables ya está contratado. Además, tendió la mano a los agricultores para buscar alternativas a los subproductos del olivar.
Tras la votación, la alcaldesa sentenció que Vox se queda "en el ruido y los titulares", mientras la corporación al completo salía a la calle para arropar a los vecinos concentrados, demostrando que, más allá de las siglas, el rechazo a la planta es el sentir mayoritario de Baena.
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