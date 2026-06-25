Cabra refuerza su presupuesto con 3,2 millones de euros para inversiones estratégicas en 2026

Los 3.260.825 euros procedentes de los remanentes positivos de tesorería del ejercicio 2025 del Ayuntamiento de Cabra se distribuirá en distintas áreas estratégicas del municipio, con inversiones dirigidas a vivienda, empleo y desarrollo económico, obras y servicios públicos, seguridad y tráfico, educación, infraestructuras hidráulicas, parques y jardines, instalaciones deportivas, caminos rurales, ayudas a la maternidad, cultura y convenios con entidades locales. La modificación presupuestaria será elevada al próximo pleno con el objetivo de incorporar estos recursos al presupuesto de 2026.

El alcalde, Fernando Priego, ha dado a conocer que esta incorporación es posible "gracias a la situación económica saneada del Ayuntamiento, con cuentas equilibradas y remanentes positivos que permiten reforzar un presupuesto municipal ya de por sí inversor, cercano a los 30 millones de euros". En este sentido, ha defendido que la estabilidad financiera "permite aplicar estos recursos a políticas públicas de primera necesidad que mejoren la calidad de vida de los vecinos".

Según ha detallado el regidor, el conjunto de inversiones se repartirá de forma transversal entre barrios y colectivos, con actuaciones que abarcan desde infraestructuras básicas hasta programas sociales y de apoyo al tejido productivo local.

La mayor cuantía se destinará a obras y servicios

En materia de vivienda, la partida asciende a 475.000 euros, destinados en parte al bloque de viviendas sociales actualmente en licitación (175.000 euros) y a ayudas al alquiler para jóvenes (300.000 euros). En empleo y desarrollo económico se incorporan 243.500 euros, que incluyen el refuerzo de ayudas a pymes, un convenio con AECA para la implantación de tarjetas-bono de comercio local, mejoras en polígonos industriales y actuaciones en el Hotel de Empresas.

El área de obras y servicios públicos concentra 855.000 euros, con un nuevo plan de asfalto, inversiones en vías públicas, alumbrado, derribos, mejoras del PFEA y actuaciones en infraestructuras hidráulicas, como la instalación de nuevas bombas de impulsión en el depósito de Fuente del Río.

Un nuevo vehículo para la Policía local

En seguridad y tráfico se destinan 120.000 euros a mejoras en pasos de peatones, equipamiento policial, un nuevo vehículo para la Policía Local y la renovación de instalaciones. En educación, el plan Mejoramos tu Cole contará con 200.000 euros, además de actuaciones en el Conservatorio Elemental de Música.

El área de parques y jardines recibirá 450.000 euros para actuaciones en el PAU-R2, el Paseo, el Parque Infantil de Tráfico, la Ciudad de los Niños y nuevas zonas infantiles. En deportes se incorporan 168.000 euros para mejoras en instalaciones y equipamientos deportivos.

Asimismo, se destinan 125.000 euros a caminos rurales, incluyendo actuaciones en el Camino del Término en colaboración con la Diputación y los ayuntamientos de Castro del Río y Montilla; 75.000 euros a ayudas a la maternidad; 35.000 euros a cultura; 70.000 euros a la Asociación Cabalgata de Reyes Magos; y 100.000 euros a la parroquia de Santo Domingo para mejoras en el Llanete.