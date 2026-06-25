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Un accidente en la A-45 en Córdoba con varios vehículos implicados y posibles atrapados provoca importantes retenciones

El siniestro habría consistido en una colisión entre dos camiones y un turismo a las 13.40 horas

Imagen de archivo de una retención de tráfico tras un accidente en una autovía de Córdoba.

Imagen de archivo de una retención de tráfico tras un accidente en una autovía de Córdoba. / Manuel Murillo

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Diario CÓRDOBA

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CÓRDOBA

Un accidente de tráfico registrado este miércoles en la autovía A-45, a la altura del kilómetro 9 en el término municipal de Córdoba, ha provocado importantes retenciones en sentido Málaga y la movilización de los servicios de emergencia ante la posible existencia de personas atrapadas.

Según la información de la Dirección General de Tráfico y el 112, el siniestro se ha producido a las 13.40 horas y afecta al carril derecho en sentido creciente, con nivel de servicio rojo debido a la intensidad del tráfico y el bloqueo de la vía.

Una colisión con dos camiones y turismo implicados

El accidente habría sido una colisión entre dos camiones y un turismo, según la información del 112. Testigos presenciales han alertado de largas retenciones que se prolongan varios kilómetros como consecuencia del siniestro.

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Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos del parque central de Córdoba, así como servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y Policía Local. Por el momento no ha trascendido el número exacto de personas afectadas ni el estado de los posibles heridos o atrapados. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se mantiene el dispositivo de intervención y regulación del tráfico.

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