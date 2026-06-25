Los 3º Premios +COOP Córdoba reconocen la contribución del cooperativismo al desarrollo provincial

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha participado este jueves en la tercera edición de los Premios +COOP Córdoba, organizados por Faecta Córdoba, donde ha puesto en valor la contribución del cooperativismo al crecimiento económico, la generación de empleo y la cohesión social de la provincia.

Durante su intervención, Gálvez ha felicitado tanto a las cooperativas premiadas como al conjunto de entidades que integran Faecta Córdoba, destacando que estos galardones "se han consolidado como una referencia dentro del cooperativismo provincial gracias al trabajo constante de una organización que mantiene vivos los valores de participación, colaboración y defensa del interés común propios de la Economía Social".

La responsable territorial ha señalado que esta fórmula empresarial representa uno de los modelos que mejor garantizan el empleo de calidad, "la economía social demuestra cada día que es posible hacer empresa poniendo a las personas en el centro, generando riqueza y oportunidades desde el compromiso con el territorio y con quienes forman parte de cada proyecto". En este sentido, ha puesto de manifiesto que las cooperativas han demostrado a lo largo del tiempo una extraordinaria capacidad de adaptación ante las dificultades económicas, definiendo al cooperativismo como un modelo marcado por la resiliencia.

Asimismo, ha incidido en el compromiso del Gobierno andaluz con el fortalecimiento del sector a través de distintas medidas de apoyo y del Plan Integral para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía (Pimesa 2023-2026), una herramienta diseñada para afrontar retos como la digitalización, la innovación, la internacionalización y el relevo generacional.

3º Premios +COOP

Durante el acto fueron reconocidas distintas cooperativas de la provincia. El Premio a la Cooperativa de Nueva Creación recayó en Jaque Digital, mientras que el Premio a la Consolidación Cooperativa fue otorgado a Mequetrefe Grupo Educativo.

En la categoría de Fomento del Cooperativismo fueron distinguidas las cooperativas de las Comunidades Energéticas de la Vega del Guadalquivir 2; Subbética 1; Alto Guadalquivir 2, Campiña Sur 2, y Córdoba 2, por su contribución al impulso de modelos energéticos cooperativos y participativos en distintos municipios de la provincia.