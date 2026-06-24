La zona noroeste del castillo de Priego de Córdoba se abrirá al público el próximo 2 de julio

El Consistorio prieguense abrirá al público el próximo 2 de julio la zona noroeste del castillo tras la profunda intervención a la que esta parte de la fortaleza ha sido sometida durante el último año.

Así lo ha anunciado el alcalde de la localidad, Juan Ramón Valdivia, en la visita que, en compañía del arqueólogo municipal, Rafael Carmona, ha girado este miércoles al emblemático inmueble, declarado en 1943 Monumento Nacional y que en 1996 fue donado a la localidad por la familia propietaria.

Una inversión total de cinco millones de euros

Desde esa fecha, como así ha indicado Valdivia, se han invertido alrededor de cinco millones de euros en el acondicionamiento de distintas zonas, siendo la que ahora concluye la actuación de mayor cuantía, ya que ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros financiados a través de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

En cuanto a esta última fase, el alcalde ha señalado que “no solamente se ha intervenido en la parte material, en la edificación, en recuperar espacios como esta cripta, sino también en unos recursos digitales para hacer el espacio mucho más accesible y mejorar la experiencia de la visita”, haciendo alusión a la venta online de localidades para su visita, así como a la instalación de un control de aforo y conocimiento del visitante, un sistema de conteo de personas, la ampliación de la conectividad wifi del espacio y una audioguía accesible a través de medios digitales.

El alcalde explica la intervención en el interior del Castillo de Priego de Córdoba. / Rafael Cobo

Audioguías en cinco idiomas que, como ha puntualizado Valdivia, “se distribuirán por 12 puntos interactivos dentro de todo el monumento”, destacando la instalación a los pies de la Torre del Homenaje de unos paneles informativos en Braille así como los relieves táctiles de los principales puntos del monumento.

Por su parte, Rafael Carmona ha ofrecido una pormenorizada descripción de la zona en la que se ha actuado, “un espacio extraordinariamente singular, donde se conservaban mejor las murallas fundacionales del castillo, las que por ahora podemos fechar en el siglo IX y en el siglo X, y que, sin embargo, tenía un problema de conservación gravísimo”.