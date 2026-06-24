Salud levanta la prohibición de baño en el embalse de La Colada tras descartar riesgo sanitario

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Córdoba ha levantado la prohibición temporal de baño en el embalse de La Colada, en el municipio de El Viso, tras confirmarse que "ya no existe riesgo para la salud pública".

Así lo ha anunciado este miércoles el delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina, quien ha explicado que la decisión se adopta tras los últimos análisis remitidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en los que se constata la desaparición de los niveles de riesgo asociados a la presencia de cianobacterias.

Según ha detallado Molina, los informes confirman que los niveles detectados se encuentran ya en "parámetros de vigilancia y no de alerta sanitaria", lo que permite recuperar el uso recreativo del embalse. "Se trata de una decisión adoptada desde el rigor técnico y la responsabilidad, aplicando siempre el principio de precaución para proteger la salud pública", ha afirmado el delegado.

Incidencias recurrentes en la calidad del agua

El delegado ha recordado que la prohibición del baño en La Colada se mantenía desde 2022, cuando se detectaron episodios recurrentes de alteración de la calidad del agua por la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas. Aquella situación llevó a las autoridades sanitarias a aplicar el principio de precaución y vetar el baño de forma temporal.

Molina ha subrayado además que la Junta de Andalucía actúa "con transparencia y criterios técnicos" en este tipo de decisiones, en coordinación con los organismos responsables del control de la masa de agua. En este sentido, el delegado ha explicado que es la Confederación Hidrográfica del Guadiana la administración competente en la realización de los análisis del embalse y en la remisión de los datos a las autoridades sanitarias y ha criticado que la Junta no disponía de nuevos informes desde el pasado 28 de julio de 2025, lo que obligó a mantener la restricción vigente hasta la recepción de nuevas analíticas.

"Hace pocos días se recibió una nueva analítica, en concreto el 22 de junio, y en ella se constata la desaparición de los niveles de riesgo", ha indicado Molina. A partir de estos resultados, la Delegación de Salud ha procedido al levantamiento inmediato de la prohibición.

Pese a la reapertura del baño, la Junta de Andalucía continuará realizando controles dentro de su programa anual de vigilancia sanitaria de aguas de baño. El delegado ha insitido en que el objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios durante toda la temporada estival, que se extiende hasta el 30 de septiembre.

Asimismo, ha pedido coordinación entre administraciones para la correcta gestión de infraestructuras como el embalse de La Colada, considerado estratégico para el norte de la provincia de Córdoba.