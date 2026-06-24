Del rojo vivo a la desescalada: la Aemet anuncia un tregua con una bajada de las temperaturas de diez grados en Córdoba

Córdoba al fin puede respirar un aire algo más tras días sofocantes de ola de calor, aviso rojo y máximas de récord en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado una bajada de temperaturas de más de 10 grados en Córdoba con la que pone fin al episodio de calor extraordinario. La Campiña cordobesa, que se encontraba ayer martes en aviso rojo baja hoy a amarillo y recupera, poco a poco, la normalidad atmosférica.

Montoro superó ayer los 45 grados y alcanzó la temperatura más alta de España mientras que Córdoba capital llegó a los 41,5 grados en la jornada más calurosa del año.

Tras este episodio, esta noche se ha notado ya la bajada del mercurio en Córdoba y esta noche los termómetros han bajado ya de los 20 grados. Así, según la previsión de la Aemet, la máxima se quedará hoy en 39 grados en Córdoba capital y mañana seguirá bajando hasta los 33 grados. Además, según el pronóstico, en la mañana del jueves podrán caer incluso algunos chubascos en la ciudad.

Alivio térmico progresivo

Por lo pronto, el pronóstico de la Aemet de hoy, miércoles 24 de junio, apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas. Temperaturas en descenso. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del suroeste por la tarde.

Así, las temperaturas se situarán en Córdoba entre 21º y 39º, en Lucena entre 19º y 37º, en Pozoblanco entre 21º y 37º, y en Priego de Córdoba entre 18º y 37º.

Una bajada mayor de cara al jueves

Para mañana jueves, la Aemet espera una bajada aún más significativa y retira los avisos de la provincia tras varios días de calor infernal. En concreto, la Aemet espera para mañana, 25 de junio, cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas durante la primera mitad del día; tendiendo a quedar poco nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso, notable para las máximas. Vientos flojos del suroeste, con intervalos moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 18º y 33º, en Lucena entre 16º y 29º, en Pozoblanco entre 17º y 31º, y en Priego de Córdoba entre 15º y 29º.