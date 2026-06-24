Palma del Río crea el Consejo Municipal de la Mujer para escuchar las demandas de sus vecinas

Palma del Río ha constituido el Consejo Municipal de la Mujer, un órgano de participación ciudadana que nació en su última asamblea del pasado lunes y que recogerá las iniciativas, propuestas y reivindicaciones de las mujeres en materia de igualdad. La concejala del área, Mari Ángeles Zamora, ha explicado que se trata de "un órgano participativo donde queremos escuchar todas las necesidades, sugerencias o peticiones que las mujeres nos hagan con respecto a todo lo que les afecta".

Todas esas peticiones pueden ser de muy diversa índole, desde cuestiones "muy mundanas como actividades de ocio" hasta necesidades que pueden afectar a la seguridad, porque un grupo de mujeres puede plantear "iluminar esta calle porque está muy oscura y no nos sentimos seguras", como expresó Zamora.

La próxima reunión será tras el verano

En la sesión constitutiva celebrada en el Espacio Joven, "una veintena de mujeres y asociaciones, algunas a título personal, otras como asociaciones, se inscribieron", contó la concejala. La próxima reunión será después del verano con miras a la programación del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. La responsable de Igualdad propuso al menos dos citas anuales para hablar de los dos momentos del año más activos de la delegación, como es el 8 de marzo y el citado 25 de noviembre.

La iniciativa surge de Izquierda Unida y lo reconoce la propia concejala indicando que "nos dejaron caer la sugerencia. Por el bien de las mujeres de Palma del Río, hemos estado sentadas con ellas, hemos visto qué necesitábamos y surgió la necesidad de un lugar donde poder escuchar a las mujeres".

Entre las primeras propuestas surgidas de este nuevo órgano, la concejala destaca la creación de un equipo de fútbol femenino "porque hasta ahora juegan en equipos mixtos o se tienen que ir fuera" y creen que sería una importante iniciativa a tener en cuenta y quiere trabajar junto al concejal de deportes "para intentar tener ese equipo".

Hay que implicar a todas las áreas del Ayuntamiento

La concejala considera que la igualdad "debe ser un tema transversal" y que implique al resto de áreas del Ayuntamiento. Zamora hizo una reflexión sobre el pensamiento de la sociedad actual en este ámbito que no es del todo positiva. "Mi percepción, y siento decirlo así a día de hoy, es que el tema de la igualdad se ha estancado", ha indicado la concejala, apuntando incluso a que "hay una generación desde los 12 hasta los 18 o 20 quizás que hay un retroceso".

"En Palma del Río sigue habiendo violencia de género" ha afirmado con rotundidad la concejala, y considera vital seguir trabajando en este terreno porque Palma del Río "tiene muchos casos abiertos". Según la última Junta Local de Seguridad, son 67 los casos en el sistema Viogén con los que se trabaja de forma activa con asesoramiento jurídico y servicio de taxi para acudir a vistas y sesiones grupales psicológicas, según expresó la concejala.