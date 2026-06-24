El olor y los nervios delatan a los traficantes: tres detenidos con cocaína y marihuana en Villanueva de Córdoba

La Guardia Civil tiene muchas formas, métodos y tecnologías para detectar y atrapar a los delincuentes. La experiencia es una de ellas, y no la menos importante, ya que gracias a los años de servicio los agentes pueden apreciar detalles que escapan a la mayoría de las personas y que delatan a quienes infringen la ley. Dos operaciones recientes en el mismo día en Villanueva de Córdoba contra el tráfico de drogas así lo demuestran.

Según ha indicado la Guardia Civil en un comunicado, la primera de estas intervenciones tuvo lugar el pasado mes de mayo, cuando los agentes controlaron durante la noche todos los accesos a la localidad, en el marco de un dispositivo orientado a la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes y al refuerzo de la seguridad ciudadana.

En uno de esos controles, los agentes detectaron un fuerte olor que salía de un vehículo al que dieron el alto, conducido por un joven de 28 años. Los números decidieron realizar una inspección superficial del vehículo y no hizo falta buscar mucho para localizar una bolsa de plástico con 523 gramos de marihuana en cogollos. El joven fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y se procedió a la intervención de la sustancia.

Detenidos y enviados a la cárcel

Más tarde ese mismo día, y dentro del mismo operativo, los guardias civiles detectaron otro traficante esta vez no por el olor, sino por su actitud. A diferencia de la marihuana, la cocaína en roca no desprende olor (salvo para un perro adiestrado), y esa sustancia es la que encontró la Benemérita en otro vehículo con dos ocupantes.

Al alto de la Guardia Civil, "hicieron movimientos nerviosos en el interior del habitáculo", lo que llamó la atención de los agentes, que procedieron a realizar un registro en el que encontraron entre sus pertenencias 55 gramos de cocaína en roca. En este caso, los dos detenidos ingresaron en prisión sin fianza por orden de un juez.

"Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha evitado la distribución de una importante cantidad de sustancias estupefacientes y ha reforzado la seguridad ciudadana en la comarca de Los Pedroches, contribuyendo a la prevención del consumo y tráfico de drogas en espacios de ocio y reunión", concluye la Guardia Civil en su comunicado.