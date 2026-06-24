La Mancomunidad Campiña Sur avanza en el despliegue del plan 'Conecta Campiña Sur' con nuevas licitaciones

La Mancomunidad Campiña Sur avanza en varios frentes estratégicos que consolidan el despliegue del Plan de Actuación Integrado Conecta Campiña Sur en la comarca. La entidad trabaja actualmente en la selección de operaciones avanzadas, “habiéndose aprobado ya una intervención de 4.335.000 euros correspondiente a las operaciones Regeneración Urbana, Valorización Patrimonial y Promoción Inteligente, que impulsará un modelo integrado de regeneración urbana sostenible y pondrá en valor nuestro patrimonio, y Conexión Rural Campiña Sur: Infraestructura Verde, Biodiversidad y Espacios Naturales, cuyo objetivo es la regeneración ambiental y la mejora funcional de los espacios naturales, parques periurbanos e itinerarios verdes en los municipios de la comarca”.

Así lo ha señalado el presidente de la Mancomunidad, Miguel Ruz, quien ha indicado también que “estamos en un momento clave, con operaciones avanzadas ya seleccionadas, con nuevos equipos técnicos que se van a incorporar en los próximos días al plan estratégico y de implementación tecnológica del SIG del Arbolado, una operación que va a ser aprobada en breve, con una inversión de 350.000 euros, y con un gran avance en la formalización de convenios con los ayuntamientos”.

Publicación de licitaciones

En este contexto de avance global, la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público las licitaciones correspondientes a dos actuaciones previstas en Monturque y Montemayor.

Se trata de los proyectos "Desarrollo funcional y puesta en valor del espacio biosaludable como infraestructura de cohesión social y dinamización turística" en Monturque y "Mejora de itinerarios, accesibilidad y puesta en valor cultural del Cerro de la Alcoba" en Montemayor. Estas intervenciones suponen una inversión total de 144.000 euros y 115.000 euros, respectivamente, “lo que evidencia la importancia de la inversión pública que la Mancomunidad está movilizando para impulsar infraestructuras sostenibles, accesibles y orientadas al desarrollo turístico y social de la comarca”, ha expresado el presidente de la entidad supramunicipal.

Los anuncios, publicados el 19 de junio de 2026, recogen que ambos contratos incluyen la redacción del proyecto de ejecución, la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud, con un plazo de ejecución de dos meses para la fase de proyecto y una duración vinculada al futuro contrato de obras para la fase de dirección facultativa.

Espacio biosaludable en Monturque. / CÓRDOBA

En el caso de Monturque, el proyecto cuenta con un valor estimado de 11.900,83 euros, mientras que el expediente de Montemayor asciende a un valor estimado de 9.504,13 euros. Ambos procedimientos se tramitan mediante procedimiento abierto simplificado, con presentación electrónica de ofertas hasta el 6 de julio de 2026.

La publicación de estas licitaciones marca el inicio de los trabajos técnicos de dos intervenciones incluidas en el Plan de Actuación Integrado Conecta Campiña Sur, desarrollado en el marco de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local —EDIL— y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional —FEDER—, dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.