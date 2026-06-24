Lucena adapta la ordenanza de tráfico a las últimas directrices para los patinetes eléctricos

La publicación en el año 2024 en Lucena de una ordenanza municipal sobre vehículos de movilidad personal, dirigida esencialmente a los patinetes eléctricos, logró anticiparse a la regulación estatal. Desde entonces, el Ayuntamiento ha arbitrado dos modificaciones posteriores de la normativa local, la última de las cuales recibe el visto bueno este miércoles en el pleno, con la finalidad de incorporar las directrices de obligado cumplimiento en el ámbito nacional.

La comisión informativa competente validó hace unos días una nueva revisión del texto sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y que armoniza las novedades introducidas por la Dirección General de Tráfico en enero y otros enunciados contemplados en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros este pasado martes.

Desde comienzos de año, la DGT establece la preceptiva inscripción en un registro oficial, la identificación con una etiqueta visible y la posesión de un seguro. Y, desde octubre, según el acuerdo del Gobierno central dictado esta semana, se impondrá la edad mínima de 15 años y la utilización del casco –en Lucena se plasmaba como recomendación anteriormente-, el chaleco reflectante en los tramos del día nocturnos y la incorporación de luz artificial en el propio patinete, resultando imprescindible en todo momento estos dos últimos supuestos para los trabajadores de empresas de reparto rápido

Lucena sancionará a partir de octubre

Las sanciones por las diversas infracciones se sitúan entre los 200 y los 300 euros, elevándose hasta los 800 euros para aquellos vehículos con un peso superior a los 25 kilogramos. En Lucena, en este intervalo hasta octubre, cuando las multas adquirirán mayor impacto, el Ayuntamiento iniciará una campaña informativa y de sensibilización con la finalidad de establecer "una circulación de forma responsable", expresó el edil de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo.

Campaña informativa y de concienciación

Por ejemplo, el área competente y la Policía Local distribuirán trípticos y abundarán en los elementos básicos mediante publicaciones en redes sociales y divulgación directa en la vía pública. David Navas, inspector de la Policía Local, puntualizó que la concienciación sobre estas normas "está en nosotros" y recordó las sesiones específicas acerca de esta materia con el Plan Educa en los centros escolares.

Los vehículos adquiridos después del 22 de enero de 2024 han de constar de acreditación y una placa de marcaje de fábrica. Otros modelos anteriores han de solicitar el registro, aportando una fotografía o ficha técnica. En consecuencia, los datos oficiales de contabilización de patinetes estarán disponibles a partir del próximo año.