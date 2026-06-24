La Glorieta Plus Ultra de Cabra celebra su centenario y reivindica el patrimonio regionalista de la ciudad

La Glorieta Plus Ultra del parque Alcántara Romero de Cabra, uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico y sentimental de la ciudad, celebró su centenario en la noche de este martes 23 de junio, un día antes de su inauguración el día de San Juan de 1926, con un acto conmemorativo organizado por el colectivo Cabra en el Recuerdo.

La cita, que reunió a numerosos vecinos y contó con la participación de la delegada municipal de Cultura, María Sierra Sabariego; la historiadora Lourdes Pérez Moral; el promotor de Cabra en el Recuerdo, Rafael Luna Leiva, y el alcalde, Fernando Priego, sirvió para poner en valor una glorieta que forma parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva de generaciones de egabrenses. Concebida para homenajear la gesta aérea del hidroavión Plus Ultra, primer aparato que logró cruzar el Atlántico Sur en un único vuelo, la construcción constituye además una de las principales muestras del regionalismo arquitectónico presentes en la localidad.

Rafael Luna señaló que el homenaje forma parte del proyecto que el colectivo viene desarrollando en torno a la figura del maestro de obras Rafael Luque Gómez, responsable de la ejecución de la glorieta. Luna subrayó la relevancia del año 1926 para la historia local, coincidiendo con hitos como la llegada de la electricidad, la implantación de la telefonía o diversas actuaciones urbanísticas que transformaron la ciudad.

Un momento del acto celebrado anoche en el parque Alcántara Romero de Cabra. / Moreno

Por su parte, la historiadora Lourdes Pérez contextualizó la construcción del monumento dentro de la intensa actividad que vivía Cabra durante la década de los veinte del pasado siglo. En su intervención repasó los acontecimientos políticos, económicos y sociales que marcaron aquel periodo y explicó cómo la hazaña del Plus Ultra despertó un extraordinario entusiasmo popular en toda España y también en la localidad egabrense.

Descubren una nueva aportación del arquitecto Aníbal González

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de la existencia de una segunda obra proyectada en Cabra por el prestigioso arquitecto sevillano Aníbal González. Según detalló Pérez, la central telefónica inaugurada en junio de 1926 en una vivienda de la calle Álamos fue construida siguiendo planos del arquitecto regionalista y bajo la dirección material del maestro de obras, el egabrense Rafael Luque Gómez.

La documentación y las fotografías conservadas permiten identificar este inmueble como una nueva aportación de Aníbal González al patrimonio arquitectónico local, sumándose así a la influencia que ya refleja la propia glorieta Plus Ultra. La primera de las obras conocidas, obra del arquitecto sevillano, es el antiguo edificio del Banco Español de Crédito -en el que el egabrense Rafael Cruz Luque fue el maestro de obra-, situado en la entonces calle Juan Ulloa, hoy calle San Martín. Este inmueble, levantado en 1929, representa un ejemplo de arquitectura civil donde el autor adapta su lenguaje a una escala más contenida.

Una exposición dedicada al parque Alcántara Romero

El alcalde, Fernando Priego, cerró el acto destacando que el monumento representa "una auténtica joya artística" y una muestra del legado que Rafael Luque dejó en la imagen urbana de Cabra. Asimismo, elogió el trabajo de investigación y divulgación desarrollado por Cabra en el Recuerdo, colectivo al que definió como una referencia imprescindible para la conservación de la memoria histórica local.

La conmemoración concluyó con la inauguración de una exposición fotográfica dedicada al parque Alcántara Romero en 1926, integrada por imágenes procedentes de archivos familiares y colecciones particulares. Una muestra que permitirá a vecinos y visitantes recorrer visualmente el pasado de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad mientras se celebra el centenario de una glorieta que, un siglo después, sigue siendo uno de los símbolos patrimoniales más reconocibles de Cabra.