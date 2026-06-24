Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RebajasEmpleos calorMontoro supera los 45 grados"Las noches son infernales"Fichaje CCFTrenes Córdoba-SevillaAlivio térmicoFallecido en AlmeríaPrevención del calorRafel Pérez MarvelNegociaciones AndalucíaParking de LepantoCaída turistas mayoAtención de mayoresRehabilitación Mezquita-CatedralPlastienvase fábrica
instagramlinkedin

La Glorieta Plus Ultra de Cabra celebra su centenario y reivindica el patrimonio regionalista de la ciudad

El colectivo Cabra en el Recuerdo conmemora los cien años de uno de los símbolos más singulares del parque Alcántara Romero y desvela la existencia de una segunda obra del arquitecto sevillano Aníbal González en la ciudad

Fernando Priego interviene en el acto del centenario de la glorieta Plus Ultra de Cabra.

Fernando Priego interviene en el acto del centenario de la glorieta Plus Ultra de Cabra. / Moreno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
José Moreno

José Moreno

Cabra

La Glorieta Plus Ultra del parque Alcántara Romero de Cabra, uno de los elementos más representativos del patrimonio histórico y sentimental de la ciudad, celebró su centenario en la noche de este martes 23 de junio, un día antes de su inauguración el día de San Juan de 1926, con un acto conmemorativo organizado por el colectivo Cabra en el Recuerdo.

La cita, que reunió a numerosos vecinos y contó con la participación de la delegada municipal de Cultura, María Sierra Sabariego; la historiadora Lourdes Pérez Moral; el promotor de Cabra en el Recuerdo, Rafael Luna Leiva, y el alcalde, Fernando Priego, sirvió para poner en valor una glorieta que forma parte del paisaje urbano y de la memoria colectiva de generaciones de egabrenses. Concebida para homenajear la gesta aérea del hidroavión Plus Ultra, primer aparato que logró cruzar el Atlántico Sur en un único vuelo, la construcción constituye además una de las principales muestras del regionalismo arquitectónico presentes en la localidad.

Rafael Luna señaló que el homenaje forma parte del proyecto que el colectivo viene desarrollando en torno a la figura del maestro de obras Rafael Luque Gómez, responsable de la ejecución de la glorieta. Luna subrayó la relevancia del año 1926 para la historia local, coincidiendo con hitos como la llegada de la electricidad, la implantación de la telefonía o diversas actuaciones urbanísticas que transformaron la ciudad.

Un momento del acto celebrado anoche en el parque Alcántara Romero de Cabra.

Un momento del acto celebrado anoche en el parque Alcántara Romero de Cabra. / Moreno

Por su parte, la historiadora Lourdes Pérez contextualizó la construcción del monumento dentro de la intensa actividad que vivía Cabra durante la década de los veinte del pasado siglo. En su intervención repasó los acontecimientos políticos, económicos y sociales que marcaron aquel periodo y explicó cómo la hazaña del Plus Ultra despertó un extraordinario entusiasmo popular en toda España y también en la localidad egabrense.

Descubren una nueva aportación del arquitecto Aníbal González

Uno de los anuncios más destacados fue la confirmación de la existencia de una segunda obra proyectada en Cabra por el prestigioso arquitecto sevillano Aníbal González. Según detalló Pérez, la central telefónica inaugurada en junio de 1926 en una vivienda de la calle Álamos fue construida siguiendo planos del arquitecto regionalista y bajo la dirección material del maestro de obras, el egabrense Rafael Luque Gómez.

La documentación y las fotografías conservadas permiten identificar este inmueble como una nueva aportación de Aníbal González al patrimonio arquitectónico local, sumándose así a la influencia que ya refleja la propia glorieta Plus Ultra. La primera de las obras conocidas, obra del arquitecto sevillano, es el antiguo edificio del Banco Español de Crédito -en el que el egabrense Rafael Cruz Luque fue el maestro de obra-, situado en la entonces calle Juan Ulloa, hoy calle San Martín. Este inmueble, levantado en 1929, representa un ejemplo de arquitectura civil donde el autor adapta su lenguaje a una escala más contenida.

Una exposición dedicada al parque Alcántara Romero

El alcalde, Fernando Priego, cerró el acto destacando que el monumento representa "una auténtica joya artística" y una muestra del legado que Rafael Luque dejó en la imagen urbana de Cabra. Asimismo, elogió el trabajo de investigación y divulgación desarrollado por Cabra en el Recuerdo, colectivo al que definió como una referencia imprescindible para la conservación de la memoria histórica local.

Noticias relacionadas y más

La conmemoración concluyó con la inauguración de una exposición fotográfica dedicada al parque Alcántara Romero en 1926, integrada por imágenes procedentes de archivos familiares y colecciones particulares. Una muestra que permitirá a vecinos y visitantes recorrer visualmente el pasado de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad mientras se celebra el centenario de una glorieta que, un siglo después, sigue siendo uno de los símbolos patrimoniales más reconocibles de Cabra.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un motorista en un accidente de tráfico en Hornachuelos
  2. Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra
  3. Memoria en blanco y negro de la Guerra Civil en Córdoba
  4. El Gobierno de España considera «inviable» el dragado del pantano de Cordobilla en Puente Genil
  5. La Breña se reivindica como remedio cordobés contra el calor: «Este sitio está a 30 minutos y es un lujo»
  6. Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia
  7. Medios aéreos y terrestres del Infoca intervienen en un incendio forestal en Almodóvar del Río
  8. Por qué los habitantes de este pueblo de Córdoba son conocidos como 'pipiolos', uno de los apodos más curiosos de la provincia

La Glorieta Plus Ultra de Cabra celebra su centenario y reivindica el patrimonio regionalista de la ciudad

La Glorieta Plus Ultra de Cabra celebra su centenario y reivindica el patrimonio regionalista de la ciudad

Del rojo vivo a la desescalada: la Aemet anuncia un tregua con una bajada de las temperaturas de diez grados en Córdoba

Del rojo vivo a la desescalada: la Aemet anuncia un tregua con una bajada de las temperaturas de diez grados en Córdoba

Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra

Fallece un hombre de 68 años en Almería por un golpe de calor e ingresan en el hospital a otro hombre de Cabra

Puente Genil acogerá el Rock and River Blues Festival los días 2, 10 y 11 de julio

Puente Genil acogerá el Rock and River Blues Festival los días 2, 10 y 11 de julio

Montoro, tras alcanzar la temperatura máxima nacional: "No se puede estar en la calle y las noches se hacen infernales"

Montoro, tras alcanzar la temperatura máxima nacional: "No se puede estar en la calle y las noches se hacen infernales"

Los Pedroches clama por agua y energía para su desarrollo industrial y agrario

Los Pedroches clama por agua y energía para su desarrollo industrial y agrario

Nuevo retraso en la Cueva del Ángel de Lucena: las excavaciones deberán esperar a 2027

Nuevo retraso en la Cueva del Ángel de Lucena: las excavaciones deberán esperar a 2027

El Ayuntamiento de Lucena solicita a la UCO la devolución de 20.000 euros por el convenio de la Cueva del Ángel

El Ayuntamiento de Lucena solicita a la UCO la devolución de 20.000 euros por el convenio de la Cueva del Ángel
Tracking Pixel Contents