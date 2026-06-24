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Economía

La Diputación de Córdoba impulsa el emprendimiento femenino rural con mentorías personalizadas a 40 empresas de la provincia

El programa impulsado por la Diputación de Córdoba y el Foro de Empresarias incluye un encuentro de un fin de semana en Hornachuelos para las mujeres participantes

La Diputación y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba presentan la 3ª edición de las mentorías para el impulso del emprendimiento femenino en el ámbito rural.

La Diputación y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba presentan la 3ª edición de las mentorías para el impulso del emprendimiento femenino en el ámbito rural. / CÓRDOBA

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

La Diputación de Córdoba y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba han puesto en marcha la tercera edición de las Mentorías para el fomento del emprendimiento y la consolidación de empresas lideradas por mujeres en el ámbito rural, una iniciativa que persigue el impulso del emprendimiento femenino en la provincia para eliminar las barreras estructurales y culturales y permitir la igualdad real de oportunidades en este ámbito.

Según ha informado la Diputación provincial en una nota de prensa, el programa beneficiará a unas 40 empresas lideradas por mujeres y se desarrollará en distintos municipios cordobeses, con especial atención a proyectos vinculados al sector primario, iniciativas innovadoras y negocios que contribuyan a diversificar la economía del medio rural.

Herramientas para consolidar empresas

La iniciativa ofrece mentorías personalizadas para acompañar a mujeres empresarias y emprendedoras en su proceso de creación o consolidación de sus negocios. Estos encuentros tienen como objetivo mejorar la gestión de las empresas, favorecer su consolidación y facilitar el acceso a recursos útiles para que puedan crecer desde el entorno rural.

El programa pretende, en definitiva, proporcionar a las participantes herramientas adaptadas para la gestión de microempresas, facilitar el acceso a redes empresariales, estudios de mercado y recursos TIC, además de orientar a las participantes sobre financiación, ayudas públicas y recursos disponibles para el desarrollo empresarial, según detalla la Diputación.

Además, la iniciativa busca identificar las barreras estructurales, culturales y sociales que todavía limitan el emprendimiento femenino en el mundo rural, con el fin de generar respuestas más eficaces y adaptadas a la realidad de cada territorio.

Inmersión estratégica en Hornachuelos

Como novedad de esta tercera edición, el programa incorpora una inmersión estratégica de un fin de semana en Hornachuelos. Así, las participantes podrán asistir a un encuentro que servirá para reforzar los vínculos generados durante las mentorías, fomentar el intercambio de experiencias entre las participantes y consolidar una red de apoyo empresarial femenina en el ámbito rural.

La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, ha destacado que la Diputación ha vuelto a apostar por este programa “tras el éxito alcanzado en las dos ediciones anteriores” porque “apoyar a las mujeres emprendedoras es apostar por el desarrollo económico, la cohesión social y el futuro de nuestros municipios”.

Moreno ha subrayado que esta actuación no solo pretende fortalecer proyectos empresariales concretos, sino también “avanzar hacia una igualdad real y efectiva, eliminando barreras culturales y estructurales que todavía dificultan la visibilidad y consolidación de las iniciativas lideradas por mujeres, especialmente en el entorno rural”.

Superar la brecha digital y crecer

Por su parte, la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez, ha incidido en la utilidad de estas mentorías personalizadas, ya que permiten detectar las necesidades concretas de cada participante. Según ha explicado, “estas mujeres buscan su momento y nosotras detectamos sus necesidades a la carta”.

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Pérez ha señalado que el programa ha ayudado en ediciones anteriores a que muchas emprendedoras puedan superar la brecha digital, desarrollar estrategias para el crecimiento de sus negocios, acceder a información sobre ayudas institucionales y aspirar a modelos empresariales que vayan más allá del autoempleo.

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