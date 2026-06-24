La Diputación de Córdoba finaliza la rehabilitación de la piscina y el albergue de Cerro Muriano justo antes del inicio de los campamentos

La Diputación de Córdoba ha culminado a tiempo para el desarrollo de los campamentos de verano de Cerro Muriano la obra de rehabilitación de las cubiertas del albergue y la de remodelación del solado de la piscina, actuaciones que han supuesto una inversión por parte de la institución provincial de 574.000 y 100.635 euros respectivamente.

La Diputación de Córdoba ha actuado en más de 3.700 m² de cubierta renovando la impermeabilización, incorporando un nuevo aislamiento térmico, recuperando las tejas cerámicas existentes y reparando elementos deteriorados de porches y aleros. En total, han sido 575.000 euros invertidos para garantizar la conservación del edificio.

En lo que respecta a la piscina, el pavimento presentaba fisuras, existían riesgos de cortes en los pies y problemas de resbalones en un espacio donde el agua se acumulaba. Todo esto ha desaparecido gracias a un solado completamente renovado, mucho más seguro y con un sistema adecuado de evacuación de aguas preparado para soportar el uso. La actuación ha supuesto una inversión de 100.635 euros con IVA.

Ambas actuaciones forman parte del Plan Integral de Modernización del complejo, diseñado por el actual gobierno provincial en varias fases para compatibilizar las obras con el normal desarrollo de los campamentos de verano. Tras el verano comenzará la primera fase de la mejora integral del albergue, que contempla la construcción de una gran pérgola sobre la pista polideportiva y una instalación fotovoltaica para autoconsumo. Posteriormente, se ejecutará la climatización del edificio residencial, la remodelación de las instalaciones deportivas y la ampliación del edificio de formación.

El comienzo de los campamentos, este jueves

La campaña de Campamentos de Verano comenzará este 25 de junio, con la salida del primer turno y concluirá el 7 de septiembre lo que permitirá un uso cotidiano de la piscina durante todas las vacaciones escolares. En total, son 2.000 los chicos y chicas de entre 8 y 19 años los que pasarán durante el verano por los campamentos de Cerro Muriano.

El máximo responsable de la institución, Salvador Fuentes, que se ha desplazado a las instalaciones del albergue junto a las delegadas de Juventud y Gobierno Interior, Sara Alguacil y Marta Silas, ha explicado que “estas obras eran muy necesarias y muy urgentes; este albergue es muy importante para la Diputación porque son casi 9.000 niños y niñas los que vienen a disfrutar de unas vacaciones durante todo el año, por eso teníamos claro que la seguridad y el ambiente fueran lo más sano posible”.

“Hablamos de actuaciones imprescindibles, era fundamental el tema de la piscina por las incidencias que hemos tenido año tras año con los niños, que tenían problemas de cortes en los pies, y lo hemos arreglado en tiempo y forma. Y sobre todo una cosa muy importante eran las cubiertas, por los problemas de humedad que había y por la necesidad del aislamiento térmico con el calor que está haciendo”, ha manifestado el presidente provincial.

Autoridades de la Diputación, durante su visita al albergue y la piscina de Cerro Muriano. / CÓRDOBA

Por su parte, la delegada de Juventud, Sara Alguacil, ha insistido en que “hemos podido comprobar cómo se han mejorado las instalaciones velando siempre por la calidad de este servicio, tanto para los jóvenes como los monitores, y también para el resto de actividades que se celebran durante el año. Más de 8.500 personas son las que disfrutan de estas instalaciones durante todo el año y creíamos importante esta inversión”.

Finalmente, la responsable de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, ha indicado que “hoy recepcionamos dos de las obras del Plan Integral de Rehabilitación, que se va a hacer poco a poco; hemos respetado los meses de verano, los meses donde el albergue está ocupado por los campamentos, que tan importantes son para los niños, y continuaremos con las fases de la siguiente obra a la vuelta de septiembre”.