La Diputación de Córdoba asume la cofinanciación de la conexión peatonal del casco urbano de Puente Genil con la Vía Verde del Aceite

El vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha anunciado que la institución provincial cofinanciará con el Ayuntamiento de Puente Genil el proyecto de conexión de la Vía Verde del Aceite con el casco urbano del municipio desde la antigua estación de Campo Real, una iniciativa que actualmente se encuentra en la fase de redacción técnica.

Lorite ha hecho este anuncio en el marco de una jornada para la dinamización de la Vía Verde del Aceite celebrada en el Hotel El Carmen, en la que también ha estado presente el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, además de las alcaldesas de Moriles y Aguilar de la Frontera, Paqui Carmona y Paqui Herrador, respectivamente, y la alcaldesa pedánea de las Navas del Selpillar, Carolina Cierto.

Resituar el turismo de naturaleza

Para el diputado provincial, con este tipo de iniciativas “lo que pretendemos es resituar el turismo de naturaleza y medioambiental en Puente Genil, potenciando el acceso peatonal a través de la movilidad activa”. Lorite ha señalado que “este proyecto de desarrollo económico ha visto la luz gracias a la insistencia del alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, y permite que la Diputación colabore desde el punto de vista técnico, al igual que ya lo ha hecho con las conexiones con la Vía Verde de otros municipios como Cabra o Moriles”.

Un proyecto "estratégico" para la ciudad

Por su parte, el alcalde de Puente Genil ha calificado este proyecto como “transformador y estratégico” para la ciudad al ser “un recurso turístico permanente disponible todo el año”. “En esta jornada queremos trasladar las potencialidades que tiene la Vía Verde en cuanto a volumen de negocio, desde alojamiento turístico hasta alquiler de bicicletas, en definitiva, actividad económica en su conjunto. Para Puente Genil la Vía Verde del Aceite puede ser como el Camino de Santiago, ya que es la vía verde más grande de Andalucía con una posibilidad de atraer visitantes y turistas de España y Europa, y no podemos perder esa perspectiva”, afirmó.

Velasco ha dicho que el punto clave para el arranque o finalización de la vía puede ser la antigua estación de ferrocarril, y avanzó que se mantienen conversaciones con ADIF para integrar toda la parte del edificio de la estación que no está en uso, dedicándola a servicios relacionados con la vía verde.

Jornada de la dinamización de la Vía Verde del Aceite en Puente Genil. / Virginia Requena

Estudio de las actuaciones de movilidad sostenible

En el transcurso de la jornada se abordaron las diferentes actuaciones de movilidad sostenible llevadas a cabo por la Diputación en torno a esta infraestructura, una ponencia a cargo de Jorge Hernández. Posteriormente, tras las intervenciones de los alcaldes, la jornada se centró en las actividades de gestión y promoción, finalizando con una gran mesa redonda en la que se trató la colaboración público-privada y la cooperación entre entidades privadas para potenciar los recursos y usos de la Vía Verde.